Ana Carrillo 09 ENE 2026 - 14:48h.

Borja Silva ha confesado que ha recibido muchas preguntas sobre su presencia en el reencuentro entre parejas y tentadores

Borja, tentador favorito de Almudena, se sincera ante la emisión de las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 9'

Tras la emisión de las hogueras finales, llega el reencuentro cuatro meses después entre parejas y tentadores de 'La isla de las tentaciones 9'. El avance ha sido muy comentado en las redes sociales y es que los espectadores están deseando verlo al completo en Telecinco porque han escuchado a Olatz llamar "amor" a Barranco, a Darío Linero decir que ha quedado fuera con dos tentadoras y han visto a Almudena Porras llorar sentada en el suelo, entre otras muchas cosas.

A quien no han visto en el avance es a Borja Silva, el tentador favorito de Almudena en Villa Playa, lo que ha hecho que muchos hayan acudido a las redes sociales del joven para preguntarle el motivo por el que no aparece en el vídeo que anticipa algunos de los momentos que se podrán ver en el reencuentro, que estará conducido como en las ediciones anteriores por Sandra Barneda.

Borja, que es muy activo en redes sociales y que le gusta mucho interactuar con sus seguidores sin hacer spoilers acerca de su experiencia en el programa, ha reaccionado a la gran cantidad de preguntas que le están llegando sobre su presencia en el debate de 'La isla de las tentaciones 9' con un vídeo en TikTok, que en sus primeras 24 horas publicado roza el millón de reproducciones.

En su vídeo confiesa que ha recibido un aluvión de preguntas sobre el tema y ha compartido algunas de ellas, pero no ha hecho más aclaraciones porque no puede hacer ningún spoiler sobre el programa. En Instagram, el onubense también ha compartido el vídeo y le ha pedido a sus seguidores que le digan qué piensan que habrá pasado: "Ante tanta incógnita y tantas veces que me habéis preguntado tengo curiosidad por saber ustedes que pensáis, os leo por comentarios".