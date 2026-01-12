Un despertar

Ada Sastre 12 ENE 2026 - 08:09h.

Carlos Lozano rompe a llorar en 'GH DÚO' ante el complicado momento de Cristina Piaget en plena gala y emociona a Mónica Hoyos: "Nunca le he visto así"

Sandra Barrios, participante de la última edición de ‘La isla de las tentaciones 9’ ya es concursante oficial y entrará el próximo jueves durante la gala de 'GH DÚO' acompañada de una o dos personas

Con el historial que tiene el ser humano con las manzanas, no podía ser otra fruta la que desatara la discordia. Empezó con dos tilas, luego era un caramelo, que se convirtió en manzana y terminó siendo unos corn flakes. Fuera una cosa, la otra o todas ellas, la casa se volvió en contra de Cristina Piaget por haber cogido comida que no le correspondía. Antonio tiró una lanza a su favor diciendo que estaba seguro de que Cristina no había valorado la dimensión de las consecuencias. Pero la discusión elevó las voces, algunas más que otras. Y eso que no saben de la zanahoria. La sanción llegará el jueves y ya se verá lo que viene. No será la única llegada del jueves. Sandra Barrios, participante de la última edición de ‘La isla de las tentaciones 9’ entrará durante la próxima gala de 'GH DÚO' acompañada de una o dos personas. Con estas premisas, conectamos con la casa.