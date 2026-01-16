Cele Martínez se ha abierto en canal en 'The Ultimate Warrior' y ha hablado de su lado más personal

Cele Martínez se ha sincerado como nunca con Sarah ‘The Wrestler’ en ‘The Ultimate Warrior’ y le ha contado el que fue uno de los episodios más complicados de su vida. En total confianza con su compañera, la luchadora se ha abierto en canal y ha hablado de cómo superó una relación tóxica gracias al boxeo.

Para empezar, la que es una de las participantes del reality de MMA de Mediaset Infinity ha explicado que lo dejó todo para dedicarse a la lucha: “El boxeo es con lo que empecé y es el amor de mi vida, pero no tienes que cerrarte a nada”, explicaba. “Yo estaba muy negada a probar suelo y un día lo probé y fue increíble”, relataba.

Cele Martínez habla de la relación tóxica de la que salió

Después de hablar de su trayectoria, Cele Martínez ha hablado de su faceta más personal: “El boxeo me lo ha dado todo. Yo salí de una relación tóxica y llevo cinco años sola. Emocional y físicamente me sentía pequeñita (..) No me quería nada”, declaraba.

