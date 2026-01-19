Andrea reacciona a unas imágenes inéditas de Sandra tras su reencuentro

Lo que ha pasado entre Sandra y Andrea después de ‘La isla de las tentaciones 9’: ¿siguen juntos?

Andrea y Sandra han protagonizado uno de los momentos más tensos de la noche cuando el italiano ha visto unas imágenes inéditas de su reencuentro con la gaditana cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9'. En este reencuentro ambos desvelaron que, tras un desencuentro, dejaron su relación y cada uno ha seguido con su vida sin mantener el contacto entre ellos.

El italiano ha descubierto qué había dicho Sandra en el reencuentro en una entrevista inédita en la que se desahogaba sobre él: "No me esperaba que dijera cosas tan feas de mi, porque en el reencuentro no me dijo nada. Yo tampoco fui a por ella porque no tengo nada malo que decir de ella, entonces no sé", comenzaba Andrea ante las preguntas de la presentadora.

Sandra Barneda le ha pedido que se lo diga a Sandra, pero él ha afirmado que no tiene "nada que decirle" y que "se ha pasado bastante" con lo que ha dicho ella: "A pesar de que las cosas no hayan seguido entre nosotros creo que siempre me he portado bien contigo y lo primero que me dijiste fue que gracias por como te he tratado siempre", afirmaba muy enfadado Andrea.

Este enfrentamiento ha continuado con un cruce de acusaciones y malas contestaciones entre ellos. Mientras ella le decía que no creía en sus palabras, él le contestaba que no le hablase de esa manera, en una discusión que no ha pasado desapercibida entre los colaboradores y que ha salpicado también a Juanpi.

Las imágenes inéditas de Sandra

Durante su reencuentro, Sandra Barrios expresó una opinión del que fuera su tentador favorito, Andrea, y nunca vieron a luz, hasta el debate final de 'La isla de las tentaciones 9': "No he sentido nada por él. Me produce asco y es un mentiroso. Esa faceta suya no me la sabía, es lo que más me ha descuadrado de él", afirmaba la exnovia de Juanpi.

"El problema que tiene Andrea es que él no sabe admitir cuándo se equivoca o cuando lo hace mal. Yo soy muy sincera y siempre voy de cara. Si te gusta, bien y si no también", continuaba Sandra. Estas palabras no han sentado nada bien al italiano, que se ha enfadado de manera tajante con ella tras escucharlo.

Además, la de Cádiz ha terminado con un mensaje claro y contundente de lo que se lleva tras su paso por el programa: "'La isla de las tentaciones' me ha enseñado que un hombre no me va a mentir nunca más y que me andaré con ojo antes de confiar en nadie", finalizaba.