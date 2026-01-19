Pedro Jiménez 19 ENE 2026 - 22:27h.

El colaborador se ha mostrado en más de una ocasión del lado de Juanpi y así lo ha dejado claro tras su pequeño choque con Sandra

Sandra Barrios ha desvelado durante 'El debate final de La isla de las tentaciones 9' lo que más le ha dolido de Juanpi en su experiencia en República Dominicana, desencadenando en una defensa a ultranza de un colaborador que se encontraba en el plató hacia Juanpi -y que ha dado la cara por el andaluz en más de una ocasión- esta vez ya sin esconderse ni cortarse al respecto. Su nombre es Suso Álvarez, pareja de Marieta y quien ha llegado a decir de Sandra Barrios que ha "machacado a Juanpi". Todo esto ha ocurrido instantes antes del tenso momento entre Sandra y Juanpi en el plató.

"Lo que más me ha dolido son sus comentarios de m***** que ha soltado por la boca", ha señalado Sandra. "Tengo un vídeo con mi exnovia, cuernos, su madre, nada más que nos peleamos... miente más que habla este señor", ha contado la concursante de 'GH DÚO', que ha afirmado ante la pregunta de Sandra Barneda sobre si se habría liado con Andrea si no se hubiera enterado de la infidelidad de Juanpi. "Yo no quiero un novio que dice esas barbaridades. También me sentía atraída, y si me pasa eso teniendo novio...", se ha justificado Sandra.

Suso Álvarez sale en defensa de Juanpi

En ese momento, Suso Álvarez, presente en el plató del debate final de 'La isla de las tentaciones 9', se ha abierto paso para señalar que, a pesar de que admiraba su sinceridad, no podía criticar algo que luego ella hace: "No puedes recriminarle comentarios cuando tú has sido peor. Le has machacado y había momentos en los que me daba hasta pena, porque te lo comías. Yo sentía que te lo comías con patatas", ha dicho un Suso Álvarez, que ve lo que le ha hecho Sandra a Juanpi como un "acorralamiento" lleno de "descalificativos".

"Con tu manera de expresarte lo invadías", ha añadido Juanpi, provocando la furia e ira en una Sandra que le invitaba a que su novia le ponga alguna vez los cuernos y se los calle: "Y que se ría de ti en 'La isla de las tentaciones'".