Mara Espinosa, tentadora de Juanpi, ha estado presente durante 'El debate final de las tentaciones' que Telecinco ha emitido este lunes a las 21:45 horas. Una Mara que, de la misma manera que en el reencuentro que protagonizó junto a Juanpi, se ha mostrado muy feliz y contenta de esta nueva etapa que va a empezar junto al exnovio de Sandra. Aún así, la tentadora no ha escondido que ha sido todo un "poco complicado".

Y es que, como bien ha contado Mara, ha visto sufrir a Juanpi desde el comienzo de su aventura: "Aunque la gente diga que no se le ha visto sufrir, le he conocido cómo es fuera y sé de la manera en la que sufre y cómo lleva las cosas. Y ha sido un poco complicado, no te voy a mentir". Juanpi, por su parte, ha comentado que cuando Mara y él han visto imágenes de su aventura en 'La isla de las tentaciones 9', esta en algunas ocasiones "se ha puesto celosa" al ver, por ejemplo, los tonteos que tenía en la villa Juanpi con Érika.

Mara explica por qué decidió irse sola y no con Juanpi

Además, Mara ha explicado por que decidió irse sola en la hoguera final de Sandra y Juanpi. Una decisión que nos dejó a todos en shock y que, seguramente, muchos no entendieron después de la relación que Mara y Juanpi habían mantenido en 'Villa Montaña' durante varias semanas.

"Sentí cosas dentro de 'La isla de las tentaciones', pero sí que es verdad que cuando llega el momento, me voy allí y les vi las caras... sabía que se había montado un pollo, porque sin pollo no hay Sandra", ha dicho una Mara, cuyas palabras han hecho estallar por completo a Sandra Barrios.

"¡Otra vez atacándome! ¡Madre mía!", ha dicho Sandra, desatando un momento cargado de tensión entre ella y la tentadora en pleno debate de 'La isla de las tentaciones 9'. "Cállate un poco ya", le ha dicho Mara, ante lo que Sandra se la ha devuelto exactamente con las mismas palabras. "Cállate tu", le ha dicho Sandra Barrios.

Finalmente, Mara ha confesado por qué no se fue con Juanpi: "Estaba viendo que estaba siendo infiel conmigo a su pareja, viendo actitudes que no me gustaban. En ese momento me vi ahí y dije: 'No'".