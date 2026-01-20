Logo de telecincotelecinco
Logo de GH DÚOGH DÚO
Minutados
Cristina PiagetAl minuto

GH DÚO, en directo: martes de salvación en Tres Cantos

Dormidos
GH DÚO en directo. Mediaset Infinity
Compartir

En construcción.

Alguien despierto

Canales está levantado. Vuelve del baño, estira sus sábanas y sale de nuevo al salón. Belén le ha sentido y da vueltas en la cama. Nos quedamos en el dormitorio con los dormidos.

Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento.
Temas