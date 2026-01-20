Cristina PiagetAl minuto
GH DÚO, en directo: martes de salvación en Tres Cantos
Doble salvación y la curva de la vida de uno de los cinco nominados elegido por la audiencia, en ‘GH DÚO. Especial Salvación’
Belén Ro, al límite con John Guts en 'GH DÚO': ''Si no le echan a él, yo abandono''
En construcción.
Alguien despierto
Canales está levantado. Vuelve del baño, estira sus sábanas y sale de nuevo al salón. Belén le ha sentido y da vueltas en la cama. Nos quedamos en el dormitorio con los dormidos.
Empezamos
Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento.