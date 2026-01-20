Pedro Jiménez 20 ENE 2026 - 22:02h.

Andrea y Claudia tuvieron sus más y sus menos en su experiencia en 'La isla de las tentaciones 9'. Un giro de guion de Gerard tras dejar de tentar a Claudia y confesando que le gustaba Andrea -y también un poco Almudena- provocaría una gran crisis entre las chicas, saltando la tensión como nunca entre ellas y con Claudia desconfiando de Andrea. Durante 'El debate final de las tentaciones' que Telecinco ha emitido este martes, Andrea se ha sincerado desvelando cómo es su relación con Claudia en estos momentos y sus palabras han generado todo tipo de reacciones.

"Claudia y yo nos llevamos bien, muy bien", ha dicho una Andrea que deja claro que siempre estará para ella en lo que necesite, no sin antes matizar que ella es una amiga "que dice las verdades a la cara". Y ha opinado sobre lo que Claudia hizo en 'La isla de las tentaciones 9', entendiendo que Gilbert, después de que se liara con Gerard, diese por cerrada ya su relación. "Al menos, eso pensaría yo", ha indicado la joven.

Suso Álvarez ha apuntado que entre todas las 'normas no escritas' que hay en 'La isla de las tentaciones 9', una de ellas es que hasta que la hoguera final de la pareja no llega, se supone que no hay nada roto hasta entonces, algo que también opina Claudia, sin entender de esta manera que Gilbert hiciera todo porque ella sobrepasara antes los límites en su villa: "¿Cuántas personas han venido aquí que una ha sido infiel y el otro no?".

Marta Peñate reacciona a las palabras de Andrea

En ese momento, Marta Peñate se ha abierto paso para poner en duda lo que había dicho Andrea sobre su relación con Claudia: "A una persona que quiero mucho, esto que has dicho se lo digo en privado, no delante de todo el mundo. Al menos yo, personalmente". Claudia ha dicho que es un tema que ya han hablado mucho fuera de cámaras y Marta Peñate ha opinado que Andrea todavía "le tiene un poco de tirria" a Claudia por lo del tema de Gerard.

La colaboradora le ha dado también un zasca a Gilbert: "Hemos demonizado a Claudia y santificado a Gilbert y este se ha liado con dos. Pienso que no es tan santo como nos hace ver. Se ha beneficiado de lo que estamos demonizando a Claudia", ha concluido Marta Peñate.