21 ENE 2026 - 17:22h.

Miriam Saavedra, ganadora de 'GH VIP', ha mostrado su apoyo a su expareja y a su compañera de concurso

Miriam Saavedra, ganadora de 'GH VIP 6', está siguiendo esta cuarta edición de 'GH DÚO', en la que participa su exnovio, Carlos Lozano, que forma pareja de concurso con Cristina Piaget, con la que está teniendo sus más y sus menos en la casa de Tres Cantos.

La también exconcursante de 'Supervivientes' protagonizó una ruptura mediática con el presentador, tras la cual se lanzaron pullas públicamente, pero parece que las tensiones quedaron en el pasado porque ella ha mostrado su apoyo público a su exnovio y a la pareja de concurso de este en 'GH DÚO' a través de la red social X.

Minutos antes de 'GH DÚO: Especial salvación', la 'princesa inca' citó un tuit de la cuenta del programa para confesar que su deseo era que se salvase el dúo formado por Carlos y Cristina; una manera de dejar muy claro que le está gustando el concurso que están haciendo. Semanas antes, había mostrado en sus tuits que le encantaba la forma de actuar en el reality de Cristina, diciendo que tiene todo su apoyo y que la considera su ganadora.

El deseo de Miriam Saavedra acerca de la primera doble salvación de 'GH DÚO' solo se cumplió en parte, porque los dos salvados de la noche fueron Carlos Lozano y Carmen Borrego. Cristina Piaget continúa nominada junto a Belén Rodríguez y John Guts. Los tres tendrán que esperar hasta la gala del jueves para conocer la decisión de la audiencia.

