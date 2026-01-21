Ana Carrillo 21 ENE 2026 - 13:37h.

Gilbert ha publicado los mensajes que Claudia le ha mandado en los últimos meses y ella ha reaccionado en Instagram

Tras el segundo debate final de 'La isla de las tentaciones 9', Gilbert ha publicado en su perfil de TikTok el chat de su conversación con Claudia Chacón para demostrar que ella le ha estado llamando reiteradamente y que no ha dejado de enviarle mensajes desde el fin de las grabaciones del programa, que tuvieron lugar el pasado verano.

En el debate final, Gilbert aseguró que no estaba "tonteando" con Claudia ante las preguntas de Sandra Barneda, que aseguraba ver "cositas" entre ellos. "Hay cero tonteo. Al menos por mi parte. De ella, que me llama todos los días...", dijo el militar, ante lo que Claudia estalló pidiéndole pruebas en un primer momento y admitiéndolo más tarde, aunque matizando que "bien que él contesta".

El mallorquín replicó que él no le contestaba porque la ha tenido bloqueada durante cuatro meses, generando la duda en plató: ¿quién estaba diciendo la verdad? Para demostrar que su exnovia le llamaba y le escribía mensajes, Gilbert ha subido un vídeo del chat de su conversación con Claudia, donde se ve que ella le llamaba a altas horas de la madrugada y que le enviaba mensajes pidiéndole perdón y transmitiéndole su cariño.

Un movimiento que ha sido muy criticado, pues muchos piensan que Gilbert no debería haber expuesto de esta manera a su exnovia. El militar ya ha decidido borrar esos mensajes, pero Claudia no se ha quedado callada y le ha respondido en su perfil de TikTok con varios vídeos. En el primero escribe: "Felicidades por sacar convers privadas, yo valgo más por lo callo que por lo que hablo"; y añade en el copy: "Pasan los días y me mantengo callada, cuando hable quizás todas las cosas se verán diferente; tiempo al tiempo, con buena letra y sin prisa".

En un segundo post afirma que ella nunca vendió "sus intimidades" de pareja "por cuatro likes" y que permanecerá en esa línea: "Yo seguiré callada mientras tú conviertes dos años de amor en contenido y likes".

En un tercer post comenta que no se va a sentir avergonzada por haberle escrito tantas veces a Gilbert para pedirle perdón y que no se rompiera el vínculo entre ellos: "Me da pena que se pretenda dejarme mal por algo que hicimos los dos: no saber soltar algo tan fuerte como era nuestro amor".

"La única diferencia entre los dos vuelve a ser la de siempre, yo sí soy valiente y tú te escondes, tiempo al tiempo", añade en el copy de su tercer post en TikTok.