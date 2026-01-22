GH DÚO 22 ENE 2026 - 15:34h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' no quiere saber nada de Andrea

Sandra Barrios desvela en 'GH DÚO' que tiene novio: "Se quedó en shock al saber todo lo de 'La isla de las tentaciones'"

Sandra Barrios llora desconsolada y se desahoga con Anita, Juanpi, Mario y Manuel en el jardín después de que Andrea haya hecho un comentario que no le ha gustado nada porque cree que ''la ha dejado mal''. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' le habría asegurado a Sandra que ''en tres días ha tenido tres novios''.

Anita intenta consolarla: ''Si tienes novio porque eres feliz, ¿a él qué le importa? Ya está, fin, no hay más'', pero Sandra sigue llorando: ''Qué asco, no quiero dormir más ahí a su lado''. ''Ese comentario que alguien me lo explique, para que yo lo entienda ¿A qué ha venido, a dejarme mal, a hacerme daño?''.

''Que haga lo que le dé la gana. Que ni me hable, ni me mire'', se queja Sandra mientras sus compañeros intentan consolarla, y Manuel le hace una pregunta: ''¿Tú tienes que darle explicaciones a alguien de algo? Pues ya está. Tú las explicaciones se las das a la persona que tienes fuera''.

Además, Sandra le confiesa a Anita que cree que Andrea quiere hacer ''una carpeta'' durante su concurso en 'GH DÚO': ''¿Tú te crees que yo quiero algo con esa persona? Pues lo lleva claro, lo lleva clarísimo. Pero yo sí que lo noto'', confirma la concursante al resto de sus compañeros.

