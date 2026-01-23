La primera expulsión y mucha tensión: los mejores momentos de 'GH DÚO', en vídeo (22/01/2026)

17 vídeos información

La gala de 'GH DÚO' ha estado llena de momentos de gran tensión entre los concursantes, como Carlos Lozano y Cristina Piaget, que nada más comenzar el programa tenían su mayor crisis dentro de la casa. Una noche muy especial que ha estado marcada por la primera expulsión de la edición, en la que Belén Ro y John Guts se han medido en un ajustadísimo duelo. ¡Descubre quién ha sido el expulsado!

Además, los concursantes han podido visualizar varias imágenes de su convivencia, lo que ha provocado numerosos enfrentamientos durante la noche. Uno de ellos el de Sandra Barrios contra Carlos Lozano por una razón escatológica. También, Belén Ro se ha visto en el punto de mira de los habitantes de la casa de Tres Cantos, que han cargado como nunca contra ella.