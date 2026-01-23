El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

23 ENE 2026

Sin negar que haya sido buen concursante, creo que John Guts merecía un paso breve por la casa más que los otros nominados que seguían siéndolo anoche. Lo suyo ha sido casi un debut y despedida (digo esto por si no se ha entendido el juego de palabras del título, muy al estilo del diario deportivo Marca y similares). Es cierto que ha movido más la casa que los dos tríos de las tentaciones. Su problema ha sido venderse como el gran muñidor de estrategias, para luego quedar en un quiero y no puedo. Se ha pensado que era más de lo que era, así que ni tal mal. Al menos lo ha disfrutado viviendo una realidad paralela.

Demasiado crédito ha tenido de la audiencia John al salir con un par de décimas más que Belén Rodríguez. Eso significa que la audiencia no lo ha visto tan mal como este humilde opinador, aunque también puede ser muestra de que Belén tiene una buena colección de enemigos dispuestos a censurar todo lo relacionado con ella independientemente de si lo hace mejor o peor. A mí me está gustando el concurso que está haciendo, con sus errores y aciertos. Ella misma es consciente de que no está jugando bien, y es sabido que para poder corregir un error es necesario reconocerlo.

La mala estrategia de los dos dúos nominados

Belén se ha equivocado con sus alianzas, sirviendo de paraguas a Carmen Borrego (negación de lo que debe ser un concursante de este bendito reality), reaccionando con desdén en muchas ocasiones y hasta nominando anoche. Esa culpa la comparte con Carmen, Carlos Lozano y Cristina Piaget. Al final todos respetaron el pacto para estas nominaciones, pero se equivocaron en no intentar sumar más votos compartiendo la misma estrategia. Si pensaban que todos iban a nominarles bastaba con que hubieran sumado 3 votos más, ya que con solo 6 votos era imposible sacar a la palestra a los últimos en incorporarse al concurso. Estaban en juego 24 puntos, si restamos los 6 de Sandra, Juanpi y Andrea nos quedan otros 18, o sea, 8 para el dúo que forma Cristina con Carlos, otros 8 para el de Carmen con Belén y quedan dos puntos sueltos sin ningún valor.

Los dos dúos nominados necesitaban otros tres puntos para sacar a Sandra Barrios, Juanpi Vega y Andrea Sagatini. Creo que trabajándoselo bien igual hubieran podido tener los de Sonia Madoc y Mario Jefferson. En lugar de intentarlo han sido tan torpes como para hacer creer al dúo de cantantes que les iban a nominar. No me gusta que hagan cambios en el formato de las nominaciones y me parece una buena decisión que dos dúos consiguieran un privilegio la primera noche, pudiéndolo utilizar cuando ellos quieran durante su concurso. Pero dada la situación creada, o dan la vuelta a las nominaciones o veremos nominados a los mismos cada semana.

Es difícil de prever lo que va a pasar el próximo jueves. Si hacemos caso de los colores en las barras de los gráficos de porcentajes ciegos, tras salvarse Carlos iba en cabeza Cristina, seguida de John y Belén, con Carmen cerrando la lista. Tras salvarse Carmen al comienzo de la gala de anoche, salía Belén, siendo John segundo y Cristina tercera. En la última media hora antes de cerrar las votaciones se producía el sorpasso que dio con el mexicano fuera de la casa. La postura beligerante de Cristina con Carlos y la inteligente maniobra de Belén destinada a enfrentarlos puede hacer que aumente la audiencia contraria a la modelo. Eso sería un desastre porque ella está siendo el motor de la casa. Además de ser un meme con patas.

Si ha ido como digo la evolución del voto desde el martes, tendría razón Belén en que Cristina había heredado los votos contra Carlos, igual que ella hizo lo propio de los que habían ido previamente para Carmen. Parece empezar a acertar en su análisis, como si siguiera estando del otro lado. Celebro que llevar tantos años comentando este programa se note y le sirva para algo. Por suerte, falló la previsión de que sería ella la expulsada, aunque tampoco le puedo echar en cara esto al haber estado tan ajustados los porcentajes. A pesar de preferir que se quedase Belén, como amante de Gran Hermano hubiera dado por buena la otra opción con tal de que hubiera la avalancha de votos que al parecer se produjo durante la gala. Gran Hermano es un enfermo que goza de muy buena salud.

La acusación a Belén de haber cambiado de actitud es propia de quienes observan la realidad tras una lente que la adapta a su conveniencia. Mientras han creído tener en Belén una aliada con quien compartían el mismo enemigo todo ha ido bien. Y cuando deja de haber un enemigo común empiezan a fijarse en esas cosas que tiene Belén, capaz de acabar con los nervios de cualquiera. No dudo de que esto sea un tormento para sus compañeros de piso, pero confieso que como espectador es una bendición. Que me den una Belén en lugar de cincuenta anitas, o al revés (si hubiera dormido algo más igual sabía cómo se dice).

Anita como no la conocíamos

Digo que prefiero a Belén antes que a Anita Williams porque esta ha mostrado repetidamente su peor cara, y no me refiero a su físico. Anoche mismo decía de Cristina: “No te aguanta ni tu hijo”, mientras hacía la peineta. Unas horas antes mantenía este diálogo con Raquel Salazar tras haber discutido por enésima vez con Cristina. Decía Anita refiriéndose a su compañera: “Nada, que mar ‘arcance’ tenga”, por lo que Raquel interrogaba: “¿Quién?... ¿Quién te ha dicho esa palabra?”. Anita se apresuraba entonces a hacer esta aclaración: “Un mal cáncer no, eh”. Y Raquel volvía a intervenir: “Hombre, es lo mismo porque ‘arcance’ dice quien no lo sabe pronunciar”. Entonces, Anita sonreía. No sé bien lo que quería decir, pero la delata su aclaración. Ella fue la que pronunció la palabra “cáncer”. También la delata que sonriera cuando Raquel aclaraba que “es lo mismo”. Hablase en el idioma que fuera, parece que no solo lo conoce ella, también la matriarca de Los Gipsy Kings.

Si dijo lo que parece, doy por bueno que estaba bromeando (ni puedo ni quiero pensar otra cosa), igual que cuando aseguró que haría “bullying” a quien entrase en sustitución de Antonio Canales. E igual que entonces añado que ni siquiera como broma es aceptable. Cuando Cristina volvía salvada de la sala de expulsión Anita tenía sus ojos tapados por un antifaz que lleva escrito “Fuera de servicio”. Los demás se mantenían inmóviles y callados, rompiendo ese silencio solamente Carmen Borrego, y era para pedirles que no dijeran nada, precisamente. Belén está haciendo un mal concurso, pero nada comparado con el de Anita. Es más, lo de Belén parece una fruslería al lado de tanta actitud reprobable seguida por parte de Anita.

La irritante pasividad de Sandra Barrios

Si Anita Williams había conseguido causar una buena impresión en sus anteriores aventuras televisivas, ahora dudo que nada le ayude a lavar una imagen tan deteriorada. Algo que está logrando sin ayuda de nadie, dicho sea de paso. También digo que prefiero una concursante que se equivoca y compromete su propia imagen no reprimiendo su natural comportamiento, que la pasividad de una Sandra Barrios incapaz de mostrar interés por nada que no sea pasar facturas a sus exparejas. Es lo que ha hecho con Andrea Sabatini y ni siquiera así consiguió ser lo más interesante que estaba sucediendo en ese momento. Mucho más interés me despertó la reacción de esa Cristina Piaget encerrada en el cubo transparente de la prueba, desde el que pedía a gritos a Andrea que dejase en paz a Sandra.

Por lo visto durante todo el día de ayer, creo que Cristina debe cuidarse tanto o más de sus presuntos aliados que de los enemigos. Carlos ha pasado de un extremo a otro. Su defensa a ultranza del principio tal vez resultaba algo excesiva por poco reflexiva, pero ahora está perjudicando seriamente a su compañera de dúo. Admito que se pueda equivocar como cualquiera, igual que lleva haciéndolo Belén desde el principio, y más que nadie Cristina, de error en error los primeros días. Ni que decir tiene que es Anita la reina del error, aunque lo suyo es tan ofensivo que no se puede equiparar a nada. En definitiva, Carlos y Belén le están haciendo la cama (no es literal) a Cristina, algo que no prohíben las normas del concurso. Pero vamos, que no les arriendo las ganancias.

Observatorio de nominaciones

Así transcurrieron las nominaciones a la cara de anoche:

Sonia y Mario > Cristina/Carlos (1), Carmen/Belén (3)

Carmen y Belén > Anita/Gloria/Manuel (1), Sandra/Juanpi/Andrea (3)

Raquel y Mario > Carmen/Belén (1), Cristina/Carlos (3)

Cristina y Carlos > Sonia/Mario (1), Sandra/Juanpi/Andrea (3)

Anita, Gloria y Manuel > Carmen/Belén (1), Cristina/Carlos (3)

Sandra, Juanpi y Andrea > Cristina/Carlos (1), Carmen/Belén (3)

Nominados por un lado Cristina y Carlos, con 8 puntos, como dije antes; por otro Carmen y Belén, también con 8. Para Sandra, Juanpi y Andrea fueron 6 votos; y con solo un voto terminaron Anita, Gloria y Manuel, además de Sonia y Mario. Ni Raquel ni el dúo de Sonia y Mario quisieron emplear sus privilegios, todavía desconocidos para el resto de compañeros. Y si el jueves anterior habían acudido al ‘confe’ los componentes del trío formado por Anita, Manuel y Gloria, esta vez eran los del otro trío de las tentaciones quienes reaccionaban igual cuando Jorge Javier preguntaba si alguien quería emplear su privilegio. Igual piensan que solo de esa forma tendrán algo de protagonismo en la gala.

Moleskine del gato

Se queja Anita de que Cristina se ha burlado de ella cuando ha tenido un ataque de ansiedad (o algo parecido, que parecen médicos haciendo diagnósticos sin serlo), pero eso mismo ocurrió al revés. Con la diferencia de que contribuían a la burla los demás. Reían y cantaban en grupo. No sé si están obviando que no es igual la reacción de una sola persona que la de un grupo entero.

Interpelado por sus palabras sobre las mujeres y el movimiento feminista, John Guts se justificaba aludiendo a que las cosas no son iguales en México y en España. ¡Acabáramos! Ahora resulta que si no eres español tienes impunidad para decir la primera barbaridad que se te pase por la cabeza.

Carmen Borrego no quería hacer la prueba para habitar durante una semana la suite (que ganaron Sandra, Juanpi y Andrea) porque no quería mojarse (literal). Casi cada día ha dicho en algún momento que se va a marchar. No sé por qué se arroga el papel de líder de aquellos que hacen el vacío a una compañera diciéndoles cuando deben de callar. Aunque todo lo anterior no importa al lado de que su aportación al concurso está siendo nula. Si estuviera nominada Anita no querría ver fuera a Carmen porque a su lado destaca más que sea una persona tratable e incluso agradable. Pero es que no lo está.

Decía Anita que si se quedaba Cristina ella se marchaba a su casa. Igual me he perdido algo, pero diría que todavía no ha empezado a hacer su maleta.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]