Marisa Delgado y Sarah 'The Wrestler' protagonizan un tenso enfrentamiento antes de su combate

Horas después de abandonar la casa por ‘la infección maldita’, Marisa Delgado ha regresado al lugar en el que conviven los participantes de ‘The Ultimate Warrior’ para protagonizar un tenso cara a cara con Sarah ‘The Wrestler’, su rival en el tatami.

Con Misho como moderador, las dos peleadoras han tenido la oportunidad de decirse todo a la cara y no se han callado nada. Desde el minuto primer minuto, la tensión podía cortarse con un cuchillo y hasta su apretón de manos ha ido acompañado de un sonoro zasca.

El tenso cara a cara de Sarah ‘The Wrestler’ y Marisa Delgado

Nada más encontrarse con su contrincante, Sarah ‘The Wrestler’ ha querido hacer alusión a la ‘huida’ de su compañera de la villa por la ‘infección maldita’: “¿Te puedo dar la mano? No estoy infectada ¿eh?”, decía, en tono burlón.

Para la luchadora de MMA, su rival no está a la altura del concurso y así se lo ha hecho saber: “Me parece una persona débil, blandita para este deporte”, le decía a Marisa Delgado. “En MMA tienes que ser completa y tú tienes muchas carencias”, añadía.

Al discurso contra su compañera, Sarah ‘The Wrestler’ ha añadido una última pulla: “Desde el principio, Marisa no se acopló bien al grupo y algunos no se sabían ni su nombre, por eso la llamaban ‘Ni su’, porque ‘Ni su’ madre la conoce”, declaraba, en un enfrentamiento en el que han volado los cuchillos.

El combate de Sarah ‘The Wrestler’ y Marisa Delgado

Mientras que Marisa Delgado se ha enfrentado a su primera pelea, Sarah ha dejado claro que es toda una experta tanto en el suelo como en el tatami: “Represento lo que es una luchadora de verdad", decía. ¡Descubre quién se ha alzado con la victoria!