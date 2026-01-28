La reacción del público emociona a Andrea en su cara a cara más complicado con Sandra en 'GH DÚO': "Solo digo lo que pienso"
Después de las fuertes tensiones que han tenido en la casa, Andrea y Sandra se enfrentaban a un cara a cara durante el programa especial de salvación de 'GH DÚO', lo que corroboraba los grandes problemas que hay entre ellos, entre gritos y reproches.
El cara a cara de Andrea y Sandra en directo
Poco a poco, Jorge Javier Vázquez les mencionaba palabras que representaban hilos en su relación que podían recomponerse o romperse. La atracción era el primero, Sandra no entendía que fue lo que le atrajo de él: "Eso me pregunto yo". Pero él si tenía una respuesta clara: "La personalidad que tenía, que parecía dura pero era una chica tierna". No como la que ha conocido en la casa, lo que hacía que la concursante estallase: "He estado bien contigo hasta que me has ido a hacer daño porque eres un pedazo de mierd*. Nunca te he gritado hasta que has ido a hacerme daño".
Sandra aseguraba que no confía en su compañero de concurso: "Me pusiste el hombro para llorar y al día siguiente me atacaste con eso. ¿Yo te voy a contar mis sentimientos? Vete a chuparla". Lo que no entendía el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones 9': "¿Qué tiene que ver?"
"Tienes dentro un dolor tremendo", reflexionaba Jorge Javier Vázquez al presenciar sus gritos a Andrea, el que pasaba a la palabra desprecio y si hay esto entre ellos.
"Me da exactamente igual, le ha importado tres mierdas hacerme daño y yo digo lo que me da la gana. Me da absolutamente igual este señor, ya me hizo daño en su día y no me lo va a volver a hacer", aseguraba Sandra, ante lo que el concursante apuntaba algo: "Digo las cosas que pienso sin faltar el respeto y sin gritar, sin ningún problema".
Antes los aplausos que surgían en el plató ante las palabras de Andrea, este reaccionaba: "Soy como soy siempre, me alegro si tengo apoyo externo, pero igualmente seguiría siendo yo y diciendo lo que pienso". Y Jorge Javier le preguntaba por sus gestos si se estaba emocionando, lo que hacía que este se explicase: "Son muchos días en situaciones incómodas, me he sentido a veces apartado y es normal que cuando una persona te grita se te queda una cosa ahí... no desahogas".
Cuando llegaba el momento de hablar de si puede haber un futuro en común entre ellos, Sandra lo tenía claro: "No tenemos ninguno". Cosa en la que pensaba diferente el italiano: "A pesar de que hemos tenido una discusión no cierro la puerta a tener una amistad con Sandra". Pero ella dejaba claro que no podía dejar a un lado el rencor: "Yo le tenía un cariño increíble y jamás pensé que me iba a hacer un comentario para hacerme daño. Me estás diciendo que he tenido tres parejas en tres días, ¿me estás llamando qué?" Y así terminaba un cara a cara que no arreglaba las cosas entre ellos.