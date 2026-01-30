Una doble expulsión y un reencuentro: los mejores momentos de 'GH DÚO', en vídeo (29/01/2026)

13 vídeos información

En la gala de 'GH DÚO' las emociones se vivían por dos. Y es que esta noche los concursantes se enfrentaban a una inesperada doble expulsión. Tras el duelo de titanes protagonizado por Belén Rodríguez y Cristina Piaget, quienes median sus fuerzas esta noche, los concursantes descubrían que la audiencia tenía el poder de eliminar a quién considerasen el más prescindible de la casa. ¡No te lo pierdas!

Además, durante la gala vivíamos un esperadísimo reencuentro. Juanpi volvía a verse las caras con Mara tras descubrir antes de entrar a la casa que esta le había sido infiel. Un momento lleno de tensión y reproches. Una noche de lo más frenética en la que Cristina Piaget tenía un nuevo enfrentamiento con Carlos Lozano y Anita Williams sufría un aparatoso accidente.