Franco Tenaglia se ha confesado ante las cámaras de ‘The Ultimate Warrior’, el reality de MMA que se emite de manera gratuita en Mediaset Infinity. En un alarde de sinceridad, el peleador ha explicado el motivo por el que lleva varios días sin dirigirle la palabra a Abenohara Navarro.

Aunque comparten el mismo techo, los dos peleadores no se hablan y el argentino ha asegurado que es por una actitud que ella tuvo durante su combate con Cele Martínez. Un comportamiento que, recordemos, también fue criticado por Guanyar, presentador del programa.

Ha sido el propio Franco Tenaglia el que ha aprovechado unos totales para relatar, de manera muy tajante, la verdadera razón por la que no mantiene ningún tipo de conversación con la apodada como ‘La Jefa’. ¿Habrá posibilidad de que acerquen posturas o lo suyo es irreconciliable?

Después de que Dani ‘Bala’ presumiera de haber salido con la cara “intacta” de su combate con Franco Tenaglia, el argentino ha explicado por qué no fue más duro con él: “Un peleador controla el daño que puede hacer”, declaraba él, asegurando que tuvo cuidado para no dejarlo “peor”.

Era tras esa afirmación cuando Franco Tenaglia criticaba duramente la actitud que Abenohara Navarro tuvo con Cele Martínez en su combate: “Me parece que ese es el tipo de mensaje que yo no quiero transmitir”, decía él, tras explicar qué fue lo que vio en su compañera que no le gustó nada.

“Por eso no tuve ningún tipo de conversación desde que entré en la casa hasta ahora y menos después de lo que hizo”, apuntaba el luchador. Si quieres descubrir de qué se trata, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.