Esperanza Gracia se posiciona: "'GH DÚO' se recordará por concursantes como Carlos Lozano y Cristina Piaget"

Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 13:49h.

Esperanza Gracia ha aplaudido las palabras de Miguel Frigenti y ha defendido el protagonismo de Carlos Lozano y Cristina Piaget

Los colaboradores de 'GH DÚO' están divididos porque algunos quieren que la expulsada sea Raquel Salazar y otros apuestan por la salida de la casa de Tres Cantos de Carlos Lozano y Cristina Piaget. Miguel Frigenti tiene claro que su expulsada es la madre de Noemí Salazar y que los grandes protagonistas de la edición son sus rivales en esta nominación, a los que también apoya Esperanza Gracia.

La televisiva tarotista es una de las mejores amigas de Belén Rodríguez, fue su defensora en plató y ahora sigue muy atenta de todo lo que ocurre en la casa de Tres Cantos. Durante la emisión de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes', ha aplaudido en la red social X las intervenciones de Frigenti: "Olé por Miguel Frigenti porque es la voz de los que vemos el 24 horas".

"Como dice mi admirado Miguel Frigenti, 'GH DÚO' se recordará por concursantes como Carlos y Cristina", ha tuiteado Esperanza Gracia, que cree que "no hay nada como ver el 24 horas para desenmascarar a las personas" y que en esta red social deja claro su posicionamiento en esta cuarta edición de 'GH DÚO'.

'GH DÚO', 24 horas en directo

