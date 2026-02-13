Supervivientes 13 FEB 2026 - 00:14h.

¡Conoce el nombre del primer concursante oficial de 'Supervivientes' mañana en '¡De viernes!'!

María Lamela, nueva presentadora de ‘Supervivientes’ en Honduras

¡El programa más extremo de la televisión regresa a Telecinco! Cualquiera puede ser famoso, pero solo los mejores llegan a 'Supervivientes', el reality de supervivencia más intenso de la televisión en el que los concursantes deberán darlo todo y demostrar de que madera están hechos. ¡No te lo puedes perder!

En esta nueva edición del programa de Telecinco los concursantes viajaran hasta Honduras, donde convivirán en unas condiciones extremas que los llevarán al límite. ¿Podrán afrontar todas las adversidades? ¡Solo los mejores sobrevivirán! Además, no te pierdas mañana '¡De viernes!' y sé el primero en conocer la identidad del primer concursante oficial.