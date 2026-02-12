Pedro Jiménez 12 FEB 2026 - 10:01h.

La ex de Rodri ha mostrado su indignación ante la ausencia que ha sentido por parte de las que fueron sus compañeras en 'LIDLT 9'

Helena se rompe como nunca en su cara a cara más complicado con Claudia: “No has estado en el peor momento de mi vida”

Helena ha desvelado durante el programa de 'Tentaciones Privé' que se ha emitido este miércoles que se ha sentido muy sola por las que fueron sus compañeras en 'La isla de las tentaciones 9'. "Decía que estaba mal en mi peor momento y como si digo que me he roto una uña... lo han pasado por alto". Y es que tras romper con Rodri, Helena ha mostrado su indignación en 'Tentaciones Privé' sobre el no apoyo de sus excompañeras.

Marta Peñate ha querido concretar sobre si eso le pasa con todas, incluso con Andrea, con quien Helena ha subido alguna foto: "La quiero mucho, pero no me ha apoyado como yo quisiera que me apoyara", ha indicado la ex de Rodri. "Incluso a Almudena la puse que estaba en mi peor momento y me dejó en visto... al tiempo me mandó un mensaje de otro tema y me dijo que estaba liada", ha añadido Helena.

Una Helena que entiende que la gente pueda estar liada, pero en un momento así no termina de aceptarlo: "El único apoyo que recibí es el de Gilbert". Marta Peñate ha subrayado sobre esto último que quizás lo de Gilbert apoyándola no es algo altruista, sino que lo ha podido hacer para "librarse de Claudia". "No le veo tan retorcido, porque lo estoy conociendo ahora... y somos inseparables en estos momentos", ha dicho Helena.

"Sin él estaba sola"

"Sin él estaba sola... le pedí que no me dejara sola. Nadie me podía entender, solo él. Me he sentido muy sola y es el único que sabía cómo estaba. Conoce a Rodri y me conoce a mí y ha visto que no es justo", ha asegurado una Helena que no ve lo que ha hecho Gilbert como algo "vengativo" para 'rendirle cuentas' a Claudia.