GH DÚO 13 FEB 2026 - 09:53h.

Primeras desconfianzas en el 'grupo de los jóvenes': lo que piensan Gloria y Manuel de Juanpi y Anita

Comienza el juego individual en 'GH DÚO' y las primeras nominaciones en esta nueva fase del reality han sido verdaderamente sorprendentes. Gloria González decidió que cuatro de ellos nominaran a la cara y, los otro cuatro restantes, en la intimidad del confesionario. Después, la hermana de Manuel González hizo uso de su poder y se salvó de la nominación, dejando al resto de concursantes en la cuerda floja. Estas nominaciones van a traer mucha cola, pues a Gloria le han chirriado los puntos de Juanpi.

Las nominaciones de Juanpi desconciertan a Gloria: "Es un falso"

El grupo de los jóvenes de la casa (formado por Anita, Manuel, Gloria, Sandra, Juanpi y Andrea, cuando estaba), siempre se ha mostrado muy unido. Ya sea por su edad similar o por las experiencias que les unían, lo cierto es que siempre se han mostrado muy afines. Pero estas últimas nominaciones han podido marcar un antes y un después en sus relaciones. Algunos han tenido que nominarse entre sí, pero lo que a Gloria le ha llamado especialmente la razón han sido los votos que ha dado Juanpi.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' fue uno de los cuatro concursantes que nominó a la cara delante de todos sus compañeros en el salón de la casa. Dio un punto a Anita, dos a Gloria y tres a Carlos. Tras la gala, y tal y como hemos podido seguir a través del minutado, los hermanos charlan en la suite y comentan las nominaciones. Es entonces cuando Gloria se pronuncia sobre Juanpi: "¿Sabes de lo que me he dado cuenta? De que Juanpi es un bienqueda".

Gloria y Manuel desconfían de Juanpi y Anita

Y es que a Gloria no le parece bien que Juanpi hable mal de Sandra, su exnovia, que diga de ella que "es mala" (según Gloria) y que luego no la nomine: "Está jugando". Manu le recuerda a su hermana que esto es un juego y le recuerda que ella ha ido al reality sola. Por si esto fuese poco, los hermanos comienzan a dudar de Anita, pues confiesan que sus padres, durante su visita, les han dicho que tuvieran cuidado con ella. ¿Es este el principio del fin del grupo de los jóvenes'?

