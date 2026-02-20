Patricia Fernández 20 FEB 2026 - 03:21h.

Carmen Borrego sube a la casa de Tres Cantos para formar parte de los juicios a los concursantes

Carmen Borrego era una de las integrantes del juicio que se celebraba en 'GH DÚO' para Cristina Piaget y para Anita Williams, momento en el que Jorge Javier Vázquez aprovechaba para hacerle unas preguntas sobre su exnuera, Paola Olmedo.

Mientras Carmen Borrego entonaba uno de sus alegatos durante el juicio, Jorge Javier no dudaba en bromear con ella: "¿Eres de esta edición?" Y ella continuaba con el divertido momento: "No, soy de la que viene, de esta no, todavía no he entrado".

Y el presentador tampoco dudaba en preguntar al juez sobre Carmen Borrego y la entrada de Paola Olmedo a 'Supervivientes 2026', momento en el que la hija de María Teresa Campos reaccionaba: "¿Puedo seguir defendiendo a Ana? Que es a lo que he venido".

Pero Jorge Javier quería apuntar algo más: "En realidad va otra persona a la que tú conociste". Pero no se pronunciaba ante esto, aunque cuando sí lo hacía era cuando el juez tampoco dudaba en bromear con un "espero que dure más que usted": "Me alegraría mucho si durara más que yo, me parecía estupendo. Pero yo no he venido aquí a esto". Y Jorge Javier se partía de risa en plató: "Ya hemos cabreado a Carmen, es lo que queríamos". Terminándose así un jocoso momento durante la gala de 'GH DÚO' marcada por los juicios a los participantes.

Carmen Borrego hace autocrítica de su paso por 'GH DÚO'