Supervivientes 22 FEB 2026 - 23:39h.

Gerard Arias, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Gerard Arias cambia ‘La isla de las tentaciones’ por la de ‘Supervivientes 2026’ y suma así una nueva aventura a su carrera televisiva. Allí, el joven tentador no solo se reencontrará con Claudia Chacón, con quien protagonizó un tórrido romance en reality de parejas, sino también con Maica Benedicto, con quien, al parecer, tiene algunas cuentas pendientes.

“Tengo muchas ganas de ir. Desde que empecé en la tele, y antes, siempre ha sido mi objetivo y mi sueño llegar a este programa que creo que es un programa que te lleva a límites que no te llevarías en la calle y que te hace ver hasta dónde puedes llegar”, son parte de las palabras de Gerard Arias en el vídeo de presentación.

Parece que el joven llega dispuesto a todo y con muchas ganas de participar, pero lo cierto es que tiene una fobia, la cual confiesa ante las cámaras: ¡Las arañas! Estos arácnidos campan a sus anchas por las playas de Honduras y no cabe de duda de que Gerard tendrá que enfrentarse a esta miedo si quiere permanecer el máximo tiempo posible. De hecho, confiesa que está preparado para vencer esta fobia de una vez por todas.

¿Quién es Gerard Arias?

Gerard es un bombero y empresario de Ciudad Real que se dio a conocer en el año 2025 siendo una de las parejas concursantes de la octava temporada de ‘La isla de las tentaciones’. Su paso por este reality fue breve debido a la hoguera de confrontación que le pidió la que, por aquel entonces, era su novia, Alba Rodríguez.

La joven no soportó la presión y, tras este precipitado reencuentro, abandonaron el programa a los pocos días de comenzar, cada uno por su lado. Más suerte tuvo Gerard formando parte de la segunda edición de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, donde permaneció encerrado 84 días y consiguió alzarse con el puesto de tercer finalista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La República Dominicana volvió a llamar a sus puertas y se presentó como tentador en la novena edición de ‘La isla de las tentaciones’. Enseguida se convirtió en el tentador favorito de Claudia Chacón (la cual participaba junto a su novio Gilbert) y mantuvieron una relación con muchos altibajos para después terminar cada uno por su lado.

El pasado sentimental de Gerard Arias

Gerard no solo se reencontrará en ‘Supervivientes 2026’ con Claudia, sino que tendrá que lidiar con el eterno tira y afloja que siempre ha mantenido con Maica Benedicto. Desde que coincidieron en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, ha habido cierto acercamiento entre ambos y esto ha hecho aumentar los rumores de una posible relación entre ambos. ¡Nos lo aclararán todo en Honduras!