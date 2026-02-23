Pedro Jiménez 23 FEB 2026 - 01:53h.

Mara le ha mandado un mensaje claro y directo a Sandra Barrios al ver su actitud reiterada con Juanpi: "Si tan bien te va en tu relación..."

Mara ha reaccionado a un sincero mensaje de Juanpi en la casa de 'GH DÚO'. Un mensaje que ha sido 'protegido' de alguna manera por Carlos Lozano, quien al ver que Sandra Barrios se dirigía a donde estaba el andaluz no tardaba en frenarla: "Dejarle, que ha encontrado su sitio. Tiene que hablar a las nubes y contar lo que siente...". "Sandra tía. Oye, parece mentira. ¿puedes ir más tarde?", le ha dicho más adelante el presentador a la ex de Juanpi ante un nuevo intento de esta de 'boicotear' el mensaje de Juanpi. De hecho, Sandra explotaría al ser parada por Carlos Lozano, que le hacía intentar entrar en razón. Finalmente, Juanpi ha regresado con sus compañeros, desahogado y con una esperanza: que el mensaje le llegase a Mara. Pues bien, ese mensaje le ha llegado.

Sobre el mensaje de Juanpi hacia ella, lo ha tachado de "precioso", asegurando que ella "también necesita un montón" verle y volver a estar con él: "Hay veces que solo se ve que él necesita cosas buenas y yo también lo estoy pasando mal, solo que llevo las cosas a mi manera". "Creo que nos merecemos una oportunidad los dos y nos merecemos estar bien", ha añadido Mara.

En cuando a la actitud de Sandra, Mara ha señalado un claro y directo "ole Carlos", al ver la actitud de este con Juanpi y sus continuas intervenciones sobre la ex de Juanpi para que no cortase el mensaje de este hacia Mara: "Es terrible. No sé por dónde empezar. Es muy heavy". Y es que Mara no entiende por qué Sandra hace esas cosas: "Es horrible... supuestamente le quiere un montón y le quiere ayudar. Y lo único que quiere es que esté soltero".

El mensaje de Mara a Sandra Barrios en 'GH DÚO'

Y le manda un claro mensaje: "Si tan bien te va en tu relación no entiendo qué estás haciendo. ¿Por qué te molesta tanto? El que me tiene que perdonar es Juanpi, no Sandra".