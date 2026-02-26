Supervivientes 26 FEB 2026 - 22:23h.

¡Ya sabemos el día que comenzará el estreno del reality más extremo de superviviencia!: no te lo pierdas

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Maica Benedicto saba el pistoletazo de salida a la batería de concursantes que se han ido anunciando desde la modelo y que forman un espectacular elenco de supervivientes. Y no es para menos: no queda nada para que 'Supervivientes 2026' arranque en Telecinco y la expectación es máxima.

Además, son varias ya las novedades que traerá consigo una nueva edición en Honduras. Una de ellas pasa por la presentadora desde los Cayos Cochinos, con María Lamela al frente contándonos la última hora y todo lo que vaya ocurriendo desde la isla.

Jorge Javier revela la fecha de estreno de 'Supervivientes 2026'

Pero sin duda, hay una cosa que hasta este jueves no sabíamos y que tenía a los seguidores más fieles del reality con las 'uñas mordidas'. Se trata de la fecha de estreno. Pues bien: ¡ya sabemos cuando tendrá lugar el flamante inicio de 'Supervivientes 2026'!

"Tengo una exclusiva. El próximo jueves 5 de marzo, ¡estreno de 'Supervivientes'!", ha dicho Jorge Javier Vázquez durante la última gala de 'Gran Hermano'. Un estreno que cómo no tendrá lugar en Telecinco. ¡No te lo pierdas! Vuelve el programa más loco, extremo y duro de la televisión.