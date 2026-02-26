Dulceida organiza una fiesta de despedida a Alba Paul antes de 'Supervivientes 2026'

Ana Carrillo 26 FEB 2026 - 20:37h.

Dulceida y los amigos de Alba Paul han dado una fiesta en honor a la concursante de 'Supervivientes 2026' para despedirse de ella

Dulceida aclara si será la defensora en el plató de 'Supervivientes 2026' de su mujer, Alba Paul, y si quiere ir a verla a Honduras

Ya queda menos para que arranque 'Supervivientes 2026' en Telecinco y ya se conocen muchos de los nombres de los concursantes que viajarán a Honduras para vivir esta aventura extrema. Una de ellas es Alba Paul, influencer, empresaria y mujer de Dulceida, con la que tiene una hija, Aria, de un año y medio, en común.

Dulceida ha comentado que le parece una gran idea que Alba vaya ahora a 'Supervivientes' porque en un futuro quieren tener un segundo hijo y le parecería más complicado que se diera entonces la oportunidad perfecta. Y ha revelado que va a ser su mayor apoyo en redes desde España. Antes de su marcha, le ha organizado junto a los amigos de su mujer una fiesta de despedida.

El toque original de la quedada para despedir a la influencer antes de que viaje a Honduras fue que todos los amigos se pusieron una camiseta en la que aparece su foto, su nombre y el logo de 'Supervivientes'. En estos últimos días en España, Alba Paul está aprovechando para pasar tiempo con los suyos y para completar la mudanza a su casa nueva en Madrid.