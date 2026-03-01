Supervivientes 01 MAR 2026 - 23:19h.

La modelo e influencer se suma al casting que pondrá rumbo a Honduras

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Teresa Seco es una modelo e influencer de 28 años que se suma a la lista de supervivientes confirmados de esta nueva edición de reality. La valenciana se mostraba así de emocionada en su vídeo de presentación:

“Soy Teresa Seco, trabajo como modelo y también llevo muchos años en redes sociales y soy nueva concursante de ‘Supervivientes 2026’. Tengo muchísimas ganas de vivir esta experiencia y la voy a aprovechar al máximo, nos vemos en Honduras”.

Quien es Teresa Seco

Teresa Seco tiene 28 años y nació en Valencia. Con el paso de los años, la concursante se ha labrado una sólida trayectoria en redes sociales con una comunidad de medio millón de seguidores.

Teresa es especialista en moda, en belleza y en lifestyle, siendo reconocida recientemente por ‘It Barcelona’ como una de las diez influencers más destacadas de España.

Teresa se define a ella misma como una persona “competitiva” y “con mucho carácter” que está deseando ponerse a prueba en las playas de Honduras.

Amiga íntima de Lola Lolita

Teresa Seco es una de las mejores amigas de Lola Lolita además de haber coincidido en proyectos con otras creadoras de contenido como Marta Díaz, Sarah Catalá, Sofía Surfers, Anita Matamoros o Anabel Hernández. ¿Cómo será la relación de Teresa Seco con Alba Paul, pareja de Dulceida?