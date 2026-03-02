Ana Carrillo 02 MAR 2026 - 20:15h.

Gabriela Guillén ha mostrado cómo ha sido la despedida con David, su hijo en común con Bertín Osborne

Exclusiva | Los concursantes de ‘Supervivientes 2026’ están en el aeropuerto y ponen rumbo a Honduras

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya han puesto rumbo a Honduras para dar inicio a su aventura en tan solo tres días, pues el programa arranca el jueves 5 de marzo en Telecinco a las 21:45. Antes de abandonar a España, muchos han mostrado en sus redes sociales su despedida de sus familiares, como ha sido el caso de la que fue la primera concursante confirmada de esta edición, Gabriela Guillén, que ha compartido unas fotos abrazando a su hijo en común con Bertín Osborne.

Junto a la canción 'Mi persona favorita' de Alejandro Sanz y Camila Cabello, la empresaria ha compartido un par de fotos en las que abraza a su hijo David, de dos años, antes de marcharse al aeropuerto de Barajas para embarcarse a Honduras junto al resto de sus compañeros de aventura.

La opinión de Bertín Osborne sobre su participación en 'Supervivientes'

Gabriela Guillén desveló hace unos días en '¡Vaya fama!' qué opinión tiene el padre de su hijo acerca de su participación en el reality más extremo de la televisión, que se estrena este jueves 5 de marzo a las 21:45 en Telecinco. "Me ha dicho que me va a ir muy bien", comentó la empresaria, cuyas declaraciones al completo tienes en el siguiente vídeo: