Ana Carrillo 03 MAR 2026 - 15:07h.

Maica Benedicto, exconcursante de 'GH DÚO', ha enseñado su maleta y le ha hecho una petición a sus fans

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya se han marchado a Honduras para arrancar la aventura el próximo jueves 5 de marzo en Telecinco a las 21:45. Antes de abandonar España, Maica Benedicto dejó dos vídeos grabados para que sus fans vieran qué se ha llevado en la maleta y para hacerles una importante petición.

La finalista de la tercera edición de 'GH DÚO' ha mostrado que "lo más importante" para ella era llevar buenos pantalones impermeables y una chaqueta impermeable con forro polar para protegerse de las lluvias y del frío. También ha metido en su maleta una chaqueta rosa de chándal para cuando haga fresco pero no llueva, muchos calcetines y otros tantos bikinis.

No puede faltar en su maleta el repelente de mosquitos y ha comprado uno "hecho en Honduras" para usarlo cuando esté en el hotel: "Es que no quiero bichos". También lleva una bolsa que les ha regalado la organización con el calzado idóneo para vivir la aventura en los Cayos Cochinos.

En otro vídeo, la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha sincerado con sus seguidores y les ha explicado que concibe 'Supervivientes' como el mejor ejercicio de superación porque reconoce haber tenido "siempre muchísimos miedos y muchísimas manías": "Me aterroriza estar allí con bichos, pasando hambre, a la intemperie, sin poder ducharme, haciendo pruebas... En ningún momento me lo hubiera imaginado, era uno de mis mayores miedos y ahora se ha convertido en una de mis mayores ilusiones".

"Es una oportunidad única para demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser", ha añadido la modelo, que considera que nunca ha permitido que el miedo le frene, sino que ha sido siempre su impulso para afrontar retos como este. Maica Benedicto ha terminado su vídeo pidiéndole a sus fans que la apoyen y que no la expulsen pese a que ella desde allí que tiene ganas de marcharse: "Aunque os diga que me quiero ir, ¡no me hagáis caso! ¡Voy a por todas y yo lo que empiezo, lo termino!".