Juanpi aclara su situación actual con Mara tras salir de 'GH DÚO': "Esta la cosa ahí ahí"

Gloria González ya ha podido hacer balance de su paso por 'GH DÚO' tras convertirse en la tercera finalista del reality. La concursante, hermana de Manuel González, se quedó a las puertas del ansiado maletín, que finalmente se disputaron Carlos Lozano y Anita Williams, pero asegura que se marcha del programa con una sensación muy positiva y orgullosa de su recorrido.

En una entrevista tras la final, en exclusiva para esta web, la andaluza confesó lo importante que ha sido para ella haber llegado tan lejos en el concurso. “Me siento superorgullosa de haber llegado hasta aquí, a la gran final. La verdad que ha sido una oportunidad que no voy a olvidar nunca”, explicó emocionada. Su paso por el reality, además, ha reforzado su deseo de seguir vinculada a la televisión. Gloria reconoció que estaría abierta a participar en nuevos formatos si se le presenta la oportunidad. “Lo disfruto y creo que esto es un sueño cumplido”, aseguró.

Durante nuestra conversación también habló de qué habría hecho con el premio si hubiese ganado el concurso. Como maestra, tenía muy claro el destino del dinero. “Hubiese montado una escuela infantil porque, como sabéis, soy maestra”, reveló.

A la hora de resumir su experiencia dentro de la casa de Tres Cantos, la finalista lo tiene claro. “Defino mi concurso con tres palabras: aprendizajes, risas y mucho, mucho llanto, pero sobre todo felicidad”, afirmó, destacando la intensidad emocional que ha vivido durante las semanas de convivencia.

No obstante, Gloria también quiso hacer autocrítica y reconocer algunos de los momentos en los que perdió los nervios. Otro de los aspectos que marcó su paso por el programa fue su relación con la fama previa de su hermano, Manuel González. La concursante admitió que en ciertos momentos se sintió vista únicamente como “la hermana de”.

Lejos de afectarle negativamente, esa situación terminó convirtiéndose en una motivación para demostrar quién es realmente. “Ha sido un impulso para mí llegar hasta aquí y poder ser un ejemplo para aquellos anónimos que se presentan todos los años”, concluyó, orgullosa de haber formado parte de la experiencia. Además, ¡nos contó cómo avanzará su historia con John Guts!

