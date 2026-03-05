Marta Egea 05 MAR 2026 - 21:05h.

Atleta paralímpico y creador de contenido, Alberto Ávila llega a ‘Supervivientes’ dispuesto a romper estereotipos y a demostrar que la discapacidad no es un límite

Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026': "Soy el primer participante sin pierna en toda la historia"

Alberto Ávila (Madrid, 1996) viene dispuesto a hacer historia. El atleta paralímpico se ha propuesto romper estereotipos y demostrar que las personas con discapacidad también pueden. “Soy el primer concursante sin pierna de toda la historia de ‘Supervivientes'. Alberto, también es creador de contenido, está acostumbrado a entrenar muy duro, lo que hace que sea muy competitivo y tiene una resiliencia mental asombrosa, algo que seguro le ayudará en su paso por el reality.

El atleta, también ha hecho sus pinitos delante de la cámara en la serie ‘Olympo’, ha conquistado a más de un millón de seguidores gracias a su carisma, autenticidad y sentido del humor, de lo que seguro, podremos disfrutar en ‘Supervivientes 2026’.

¿Quién es Alberto Ávila?

Alberto Ávila Chamorro llegó al mundo el 15 de julio de 1996 en Madrid, nació con una malformación congénita por la que no tiene peroné, lo que derivó en la amputación de su pierna derecha por debajo de la rodilla a los tres años. Desde ese momento, ha abrazado su pierna ortopédica con mucho humor y determinación. Ávila, en sus redes sociales, realiza una gran labor de normalización de su discapacidad y divulgación sobre el uso de prótesis.

En el programa ‘Fiesta’ aseguró que su objetivo principal es que la gente no se pregunte si puede o no. Ha contado que, incluso, su familia y amigos cercanos le han preguntado si puede saltar del helicóptero, hacer la noria infernal o si podrá superar los problemas que puedan darle las heridas en su muñón. Esto hace que se pregunte que, si ellos que conocen todas sus locuras, dudan, qué podrá pensar la gente en sus casas. A pesar de todo, él confía en sus capacidades y sabe que es un reto que afrontará con valentía y humor.

¿De qué trabajaba Alberto Ávila antes de ‘Supervivientes’?

Ávila es subcampeón de Europa sub-20, compite en las categorías T64 (amputados por debajo de la rodilla). Ha ganado diferentes campeonatos nacionales en 100, 200 y 400 metros, y sido finalista en Mundiales. Pero, Alberto no se queda ahí, porque también estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia. Tiene el sueño de abrir una clínica para poder ayudar a personas con lesiones.

Como influencer, acumula más de un millón de seguidores en Instagram, TikTok y Youtube. En su contenido, utiliza su gran sentido del humor para transformar la percepción que tiene la sociedad sobre la discapacidad.

Su último proyecto en YouTube es ‘Cojo por el mundo’ donde quiere fomentar que las personas con movilidad reducida viajen. Ha recorrido India o Puerto Rico, y ahora su siguiente destino es Honduras. Con este proyecto, Alberto quiere que la sociedad normalice a las personas con discapacidad y se comiencen a fijar en la persona.

Alberto Ávila está dispuesto a romper prejuicios

El atleta lleva desde los 3 años una prótesis, pero eso no ha hecho que no pueda practicar todo tipo de deportes. Del fútbol a la natación y del esquí al atletismo, disciplina donde ha llegado para triunfar.

Ávila ha superado récords en su categoría de discapacidad, la T64. Además, se ha colgado la plata en el Campeonato de Europa de Atletismo de 2021 y ha rozado el podio en París o Londres.

Alberto siempre ha querido compartir y motivar a la gente que está en una situación parecida a la suya; quiere que piensen que si él puede, ellos también. En sus redes sociales, utiliza su ingenio para normalizar su discapacidad. Desde pequeño, ha llevado pantalón corto para mostrar su prótesis y que la gente viera que no tenía nada que ocultar. Para él, hacerlo a través del humor es como mejor puede hacerlo. Ávila acumula decenas de anécdotas de cómo su actitud influye en cómo los demás lo ven. Para él, lo peor que le pueden decir es que les da pena, ya que se siente inferior al resto cuando no lo es.

En redes sociales, a pesar de que él lo lleva con total naturalidad, también recibe algún que otro mensaje negativo en cualquiera de los videos que sube, haga lo que haga. Por suerte, Alberto sostiene que no le afecta porque es consciente de que mucha de esa gente solo deja esos comentarios porque no se atreven a hacer lo que él hace.

Siguiendo con la naturalidad que le caracteriza, el atleta no ha dudado en mostrar las dos prótesis que le han hecho y que estarán con él en su aventura por los Cayos Cochinos. “Uno en terra” será la principal, la que utilice para saltar del helicóptero, si decide hacerlo con pierna. También ha enseñado la prótesis de reserva: el XT Pro Flex, esta será la secundaria, la de repuesto, por si destroza la primera o por si se parte. “Por si me cuelgo de una liana y me voy al suelo, aquí tenemos la secundaria”, bromea el atleta en su video.

Ávila cuenta que cuando contactaron con él para participar en el concurso, lo primero que pensó fue que se equivocaban. “Yo qué pinto ahí”, pensó. Pero, aceptó el reto convirtiéndose en la primera persona con una discapacidad física en participar en el reality, no solo en España, también a nivel internacional. Él quiere ser un participante más: no quiere ningún trato de favor ni que nadie dude de su valía. Va a ‘Supervivientes 2026’ para destruir los prejuicios que tiene la gente sobre las personas con discapacidad y para ganar.

