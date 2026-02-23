Ana Carrillo 23 FEB 2026 - 15:53h.

Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026': "Soy el primer participante sin pierna en toda la historia"

El atleta paralímpico ha enseñado las dos prótesis que se va a llevar a Honduras

Alberto Ávila es uno de los concursantes ya confirmados para 'Supervivientes 2026', junto a Gabriela Guillén, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias e Ingrid Betancor. Como él mismo ha explicado en su vídeo de presentación, se va a convertir en "el primer participante sin pierna de toda la historia" del formato.

El atleta paralímpico nació con una malformación en la pierna derecha que le llevó a su amputación cuando tan tres años. En sus redes sociales, muestra cómo es su día a día, sus entrenamientos, hace activismo y enfoca desde el humor el contenido divulgativo que crea. Ahora que sus seguidores saben que va a participar en 'Supervivientes', le han preguntado qué prótesis va a usar y él ha mostrado en un vídeo que ha compartido tanto en Instagram como en TikTok las dos que le han diseñado.

"Es la pregunta que más me habéis hecho por comentarios", ha explicado Alberto Ávila, que ha mostrado los dos modelos que va a llevarse a Honduras: "Una en terra, que es con la que voy a saltar del helicóptero si salto con pierna y otra que es XT Pro Flex, que va a estar de reserva por si se parte la otra o la destrozo, o por si me cuelgo de una liana y voy al suelo, aquí tenemos la secundaria".

El Subcampeón de Europa en 200 m le ha devuelto la pregunta a sus seguidores y les ha pedido que opinen de qué color podría pintar las uñas de cada pierna. La zona de comentarios de su publicación se han llenado de comentarios de apoyo y de mensajes acerca del color que cada uno prefiere, se ha repetido mucho "el verde esperanza" y "el rojo y amarillo como en las competiciones representando a España".