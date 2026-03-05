Inés Gutiérrez 05 MAR 2026 - 20:25h.

Para Álvar la figura de su abuelo siempre está presente y, al igual que no duda en recordarle en sus redes sociales, seguro que también lo tiene presente en 'Supervivientes'

Todo aquel que sea amante de los realities tenga 'Supervivientes' en su lista de imprescindibles, pero también es la elección de todos los que quieren vivir una experiencia única en un enclave diferente. No son solo pruebas físicas, no se trata tan solo de un concurso de convivencia, es una mezcla de ambos y eso hace que gente como Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo (Madrid, 1995) esté más que dispuesto a ser uno de los que salten desde el famoso helicóptero del reality, pase horas con el mar hasta la cintura esperando que los peces piquen o intente hacer fuego, con la frustración habitual si no resulta exitoso.

Los concursantes de 'Supervivientes' pueden aceptar el reto de participar por muchos motivos, pero algo que parecen compartir todos son las ganas de vivir esta aventura. Desde casa parece muy sencillo, pero lo cierto es que son muchos retos diarios a los que hay que enfrentarse y todo ello frente a las cámaras que recogen todos los detalles, las decisiones, los momentos de tensión y los de felicidad, pero también los de angustia.

Porque parte de la magia de 'Supervivientes' es que es una aventura irrepetible, tanto entre quienes han hecho de su participación en realities su profesión, como entre aquellos que solo buscan probarse a ellos mismos. Álvar no es uno de los más conocidos, pero sin duda el apellido que lleva hace que sea uno de los que no podemos perder de vista en Honduras, porque está asociado con aventuras y aventureros gracias a su abuelo, Miguel de la Quadra-Salcedo.

¿Quién fue Miguel de la Quadra-Salcedo?

Miguel de la Quadra-Salcedo fue uno de los grandes aventureros de nuestro país. Fallecía en el año 2016, dejando tras de sí una vida llena de peripecias y una marca imborrable en la historia. Uno de sus hitos más conocidos fue la fundación de la Ruta Quetzal, que desde 1979 se convirtió en un programa de intercambio cultural y aventura para jóvenes con ganas de aprender y empaparse de otras culturas.

Hasta llegar a convertirse en el hombre que todos conocimos, Miguel fue un gran deportista que llegó a participar en los Juegos Olímpicos y ganó nueve campeonatos de España en disco, peso y lanzamiento de martillo. Sin embargo, se hizo famoso gracias a su trabajo en Televisión Española, cubriendo conflictos y entrevistando a grandes personalidades, como el Dalai Lama. También trabajó junto a Félix Rodríguez de la Fuente.

Padre de tres hijos, parte de su familia ha seguido sus pasos compartiendo su curiosidad por la investigación y su pasión por la aventura. Es el caso de su hija Sol, arquitecta de profesión y divulgadora científica, y ahora será su hijo Álvar quien demuestre el orgullo que siente por su familia y lo hará como concursante de 'Supervivientes 2026'.

Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo, heredero de la 'tradición' familiar

El hijo de Sol de la Quadra-Salcedo nació en Madrid en 1995 y, aunque en un primer momento su madre quería llamarle Miguel, como su abuelo, este la convenció para llamarle Álvar, como el explorador y conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca, una anécdota que la propia Sol compartía en sus redes sociales, uno de los muchos recuerdos que tiene de su padre.

Álvar estudió Diseño Gráfico en Australia y en 2018 regresó a Madrid para continuar con su formación, esta vez en cine, que completó con un grado en Dirección de Cine en la Universidad del Sur de Gales. A ello se ha dedicado desde entonces, trabajando como diseñador gráfico, pero también productor audiovisual y como director. Ha probado suerte como ilustrador, un arte que le apasiona y que no duda en compartir en su cuenta de Instagram.

En ella también se puede ver la gran admiración que siente por su abuelo, a quien tiene muy presente en todas las aventuras que comienza en su vida. "Qué gran suerte la mía haber nacido siendo quien soy, miembro de esta familia y, sobre todo, contigo como abuelo. Desde enano, siempre enseñándome a vivir como hay que hacerlo, con pasión, con valor, con respeto y, sobre todo, con amor por la vida y por la aventura de vivirla. Mi querido Papagrande, estás presente en cada paso que doy por el mundo y lo estarás siempre, y por eso doy las gracias todos los días", escribía junto a una serie de fotografías junto a su abuelo.

Es un gran amante de los viajes, de la naturaleza y de deportes como el surf. La vida al aire libre es solo un plus para él en 'Supervivientes', programa al que llega con muchas ganas y con gran ilusión, seguro de ser capaz de superar todas las pruebas diarias. "Mis puntos fuertes son todos los relacionados con la aventura, el fuego, la pesca y atar cosas, hacer refugios", decía en el vídeo de presentación, donde también reconocía tener debilidades: "No me puedo quedar en un mismo sitio, tengo que estar constantemente descubriendo nuevas cosas, viajando… y no me dejan irme nadando a la costa de América, así que voy a tener un poco de problema con quedarme en el mismo.