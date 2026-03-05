Inés Gutiérrez 05 MAR 2026 - 19:05h.

Su estancia en Honduras durante su paso por 'Supervivientes' será la primera vez que Gabriela Guillén se separe de su hijo

Gabriela Guillén comparte las fotos de la despedida con su hijo en común con Bertín Osborne antes de 'Supervivientes': "Mi persona favorita"

Modelo y empresaria, el reto al que se enfrenta Gabriela Guillén en 'Supervivientes 2026' no tiene nada que ver con todo lo que ha vivido hasta el momento. Este reality supone un gran reto para todos sus participantes, no solo por el gran desgaste físico que supone, tanto por las condiciones en las que viven como por las pruebas físicas que tienen que afrontar, también porque hay otra parte que, en muchas ocasiones, se convierte en la más complicada de manejar.

Estar lejos de la familia, aislado por completo y sin recibir noticias del exterior es una parte fundamental del concurso y una que no todo el mundo puede asumir. No va a ser nada sencillo para Gabriela, quien deja en España una gran parte de su corazón porque, si las cosas le salen bien en el concurso, puede pasar varios meses sin ver a David, el hijo que tiene junto con el cantante Bertín Osborne y que ahora tiene dos años y medio.

Esta será la primera vez que madre e hijo pasen tanto tiempo separados y es una situación que la empresaria ha afrontado de la mejor manera posible, aunque la despedida no fue nada fácil. A través de sus redes sociales dejó ver a sus casi 40.000 seguidores el momento en el que ambos se fundían en un fuerte abrazo, lleno de emociones, antes de poner rumbo a esta nueva aventura.

Un pequeño detalle de su vida que sus seguidores no están demasiado acostumbrados a ver, pues si bien David es el gran amor de Gabriela y siempre le tiene presente, la empresaria intenta dirigir sus redes sociales hacia un terreno más profesional. Es más frecuente que comparta los eventos a los que acude como invitada, pero sobre todo los detalles relacionados con su centro de estética.

Gabriela Guillén se despide de David, ¿con quién se queda el hijo de Bertín Osborne?

Gabriela pone rumbo a Honduras, lo que deja una duda, ¿quién se hará cargo del pequeño mientras su madre le muestra a todo el mundo si es capaz de hacer fuego, pescar o saltar desde el helicóptero? Las dudas las despejó la propia Gabriela antes de irse, porque no tenía ninguna intención de que pudiera especularse sobre este tema, dudando sobre si sería el padre de David quien se hiciera cargo del pequeño durante su ausencia. No es el caso, el pequeño se quedará con la hermana de Gabriela.

Se dudó durante un tiempo si Bertín se quedaría con David durante los fines de semana, una información que Gabriela quiso desmentir en Fiesta, donde estaban comentando la situación en este momento. Al parecer, esto lo habría contado la propia Gabriela, pero durante el programa se apresuraba a desmentirlo: "Yo no he dicho eso. Si se puede quedar el padre, que lo haga cuando pueda, no los fines de semana. Se saca todo de contexto".

Según el programa, la posibilidad de que Bertín pudiera hacerse cargo del pequeño los fines de semana no dejaba de ser eso, una posibilidad que podría barajarse para algún momento puntual y en ningún caso para todos los fines de semana. Gabriela no habría hablado de este tema con Bertín y ella siempre ha tenido claro que sería su hermana quien se haría cargo del pequeño y se ocupará de que tenga todo lo que necesita, lo que seguro que incluye algún vídeo en el que su madre se acuerde de él y le mande recuerdos.

Esto no sorprende demasiado, porque la relación entre Bertín y Gabriela ha estado llena de altibajos. En un primer momento, el cantante reconoció que Gabriela era alguien especial para él, esto sucedía en 2023 y era el momento en el que conocíamos a Gabriela (que el 20 de diciembre celebró su 39 cumpleaños), que hasta el momento había llevado una discreta vida como empresaria y modelo. El embarazo lo cambió todo y el pequeño llegaba al mundo el 31 de diciembre de 2023, en un momento de gran distancia entre sus padres.

En un primer momento, Bertín incluso dudó de que el hijo fuera suyo y se mostró bastante reticente a ejercer como padre, una actitud que cambió con el tiempo, lo que suavizó un poco las cosas entre ellos. Bertín no estuvo presente en el segundo cumpleaños de su hijo, algo que Gabriela aceptó, a pesar de no mostrarse conforme.

"El mejor regalo creo que es estar y también poner de su parte. Que tenga una relación con su hijo, que su hijo sepa quién es su padre", explicaba en ese momento sobre la ausencia de Osborne. "Él tiene que ver si le nace; yo no puedo obligarle a que quiera a nuestro hijo o que esté. Es un hombre mayor que sabe lo que hace".

La expareja ha intentado mejorar su relación por el bien del pequeño David y parece que con el tiempo han sabido dejar atrás sus diferencias. Ante su marcha a Supervivientes, Gabriela revelaba lo que Bertín le había dicho sobre su paso por el concurso: "Me ha dicho que me va a ir muy bien, que me apoya. Que lo disfrute a tope, que es una oportunidad, que vaya a disfrutar y que sea yo misma".

Así, Gabriela Guillén llega a 'Supervivientes' con mucha ilusión y decidida a dejarse la piel para convertirse en la ganadora de esta edición del reality.