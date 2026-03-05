MotoGp llega a 'Supervivientes': el lado más personal de Toni Elías tras dejar el deporte

Marta Egea 05 MAR 2026 - 20:40h.

Con más de 20 años de carrera en el motociclismo y una vida marcada por la competición, Toni Elías llega a ‘Supervivientes’ dispuesto a demostrar su resistencia

Toni Elías, concursante de 'Supervivientes 2026': "Mi vida está llena de retos y este es uno nuevo"

Del asfalto al barro y del paddock a una playa de Honduras hay un salto que pocos deportistas se atreven a dar. Toni Elías (Manresa, 1983) afirma que su vida siempre está llena de retos, por lo que no ha dudado en sumarse a esta nueva aventura. A sus 42 años, llega al concurso sin haber pasado por ningún reality antes. Casado desde 2022 con Kristie Elías y con dos hijos, Toni Elías dará comienzo a una de las aventuras más importantes de su vida en 'Supervivientes'.

El expiloto, que está retirado oficialmente en 2023, está acostumbrado a la precisión. Con su 1,63 m de altura, llegó a pesar 61 kg, por lo que la alta exigencia con la que ha vivido durante más de veinte años mientras competía en las mejores carreras del mundo de MotoGP podría ser una ventaja frente a sus compañeros.

¿Quién es Toni Elias?

Toni Elías es uno de los nombres más relevantes del motociclismo español. Nació en Manresa (Barcelona) el 26 de marzo de 1983. Fue el primer campeón del mundo de la historia en Moto2 en el año 2010, un título que lo dejó para siempre en los libros de récords. En MotoGP siempre será recordado por su victoria en el GP de Portugal 2006, con una llegada a meta que se convirtió en vídeo de culto para aficionados, una victoria que, a día de hoy, sigue siendo recordada por los amantes del motociclismo.

Su carrera se reinventó fuera de Europa cuando en Estados Unidos volvió a proclamarse campeón de MotoAmerica Superbike en 2017, demostrando que Toni Elías está acostumbrado a la presión de carreras que se miden por milésimas.

¿Quién es la pareja de Toni Elías?

En el terreno personal, Toni siempre ha mantenido un perfil discreto, pero sí que ha querido compartir con sus seguidores los grandes momentos de su vida. En 2019, el piloto comunicaba que había sido padre de un niño, Antoni Robert Elias, junto a Kristie Kretschman. Un año más tarde, en agosto de 2020, nacía Giovanna RoseMei Elías, su segunda hija.

Su familia está muy presente en sus redes sociales, donde el piloto muestra pequeños momentos de su vida junto a su mujer y sus hijos a sus seguidores. Para el piloto, haber tenido a sus niños es “mejor que ganar un mundial”.

En 2022, se casó con Kristen, quien adoptó su apellido como es tradición en Estados Unidos. Ambos celebraron una bonita boda en la playa rodeados de sus dos hijos, y Kiara, la hija mayor de Kristen.

Una trayectoria de más de 20 años, el pasado sobre dos ruedas de Toni Elías

Toni Elías fue la primera gran promesa española de la MotoGP del siglo XXI. Su nombre se escuchaba en todos los circuitos de las categorías inferiores. Durante su segunda temporada en 125cc, casi gana el mundial, pero le sirvió para dar el salto a 250cc con tan solo 18 años. Cambió de Honda a Aprilia, donde formó equipo con Fonsi Nieto, siendo una de las parejas más temidas de la parrilla de salida.

A pesar de que en 2002 no pudo ganar el título, el manresano sí que consiguió subir al podio en diversas ocasiones y proclamarse campeón en una de ellas. Tras esto, en 2003, dio el salto a MotoGP. Aunque no tenía ningún título, se coló en la misma categoría que Valentino Rossi o Nicky Hayden.

Tras un año malo, comenzó a disfrutar de su momento de gloria y demostró por qué era la promesa del motor español, sorprendiendo a todos cuando con una distancia de tan solo dos milésimas adelantó al piloto italiano haciendo que perdiera el mundial y haciendo historia en Estoril 2006, una de las victorias más apretadas de la historia.

Después de sentir que se había estancado, Toni Elías decidió tomar una decisión importante: dar un paso atrás en su carrera e inscribirse en Moto2. A pesar de que muchos vieron esto como un error, Elías arrasó y consiguió la victoria en siete de las 17 carreras de la competición, convirtiéndose a los 27 años en campeón del mundo. Volvió a MotoGP, pero no le fue mejor, por lo que probó suerte en Superbikes.

Se trasladó a los Estados Unidos y participó en el desconocido campeonato de MotoAmerica, donde consiguió el éxito ganando 30 carreras en cinco temporadas y proclamándose campeón del MotoAmerica 2016.

Al colgar el casco, continuó muy ligado al mundo del motor siendo el asesor deportivo de la escudería con la que consiguió sus mejores resultados, Gresini Racing, para Moto2 y MotoE. Además, el piloto, junto a su familia, regresó de Estados Unidos y vive en Barcelona desde 2023.

Sin duda, con esta carrera a sus espaldas, Toni Elías tiene claro que quiere “luchar y darlo todo” en ‘Supervivientes 2026’. Además, ha dejado claro que su participación en esta nueva edición es un reto más que está dispuesto a superar.