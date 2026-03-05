Gerard Arias desvela un curioso detalle de su familia al enseñar su objeto personal

Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 15:55h.

Gerard Arias ha enseñado el objeto personal que ha escogido para 'Supervivientes' y que le conecta con su familia

Maica Benedicto elige como objeto personal un regalo de sus fans y explica los múltiples usos que le va a dar

Compartir







Los concursantes de 'Supervivientes 2026' están ya listos para que esta noche, jueves 5 de marzo, arranque la aventura en Telecinco a las 21:45. En las últimas horas antes de que empiece el reality están ultimando los preparativos y en el saco de ninguno de ellos puede faltar su objeto personal, que han llevado desde España para que les acompañe en los Cayos Cochinos.

Muchos de los concursantes se han decantado por un cojín para poder dormir más cómodos sobre la arena de la playa y para llevar grabadas en ellos fotos de sus familias. Ese ha sido el caso de Gerard Arias, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que se ha llevado un cojín en el que aparece él junto a su padre, su madre y sus hermanos.

"Creo que eso me va a dar mucha fuerza cuando esté allí sin ánimos", ha comentado el exnovio de Alba Rodríguez mientras besaba el cojín, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

Al hablar de la importancia que tiene para él su objeto personal, el amigo de Maica Benedicto ha revelado un curioso detalle de su familia y es que todos ellos, a excepción de su madre, comparten profesión.