El despiste de Claudia Chacón: su exnovio, Gilbert, aparece en su objeto personal para 'Supervivientes 2026'

Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 14:40h.

Claudia Chacón se ha dado cuenta de un error que tuvo al diseñar su objeto personal para 'Supervivientes 2026'

Las fotos oficiales de los concursantes de ‘Supervivientes 2026'

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' están en Honduras, preparados para la que será la mayor aventura de sus vidas y muy ilusionados ante el estreno, que será esta noche en Telecinco a las 21:45. En estas últimas horas ultiman los preparativos y preparan sus sacos, en los que no puede faltar su objeto personal.

Claudia Chacón ha desvelado que tuvo un importante despiste al crear su objeto personal, porque ha escogido un cojín y le ha sobreimpreso una foto en la que no se dio cuenta que aparecía su exnovio, Gilbert, con el que no acabó en buenos términos tras su paso por 'La isla de las tentaciones', donde ella le fue infiel con Gerard Arias, que ahora también es concursante de 'Supervivientes 2026', y él se dejó llevar con Noelia Márquez y con su ex, Mari Jiménez.

"Me he dado cuenta justo cuando he llegado aquí y me ha dado rabia y espero que no me dé mala suerte mi ex el cucaracho", ha comentado la amiga de Almudena Porras mientras iba enseñando los detalles del cojín, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

Claudia ahora tiene un nuevo amor: un chico llamado Sergio al que conoció el pasado verano, tras participar en 'La isla de las tentaciones' y que presentó en su canal de mtmad hace tan solo unos días.