Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 15:34h.

Maica Benedicto se ha llevado a los Cayos Cochinos un regalo de sus fans

Paola Olmedo escoge como objeto personal para 'Supervivientes 2026' una bata con fotos de sus tres hijos

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' pueden llevar un objeto personal a la aventura siempre que no les suponga una ventaja en las tareas de supervivencia, por lo que se pueden llevar un mechero, ni tampoco comida, pero sí que pueden escoger cojines, peluches o peines, que suelen ser los objetos más repetidos para que su vida en los Cayos Cochinos sea más sencilla al poder dormir con algo más que la esterilla o al poder desenredarse el pelo tras cada baño de agua salada.

Maica Benedicto no ha optado por ninguno de estos objetos habituales y ha preferido llevarse a Honduras un regalo que le han hecho sus queridos fans, que la apoyan desde que hace un par de años se diera a conocer en 'Gran Hermano 19' y después se consolidase como concursante de realities gracias a su paso por la tercera edición de 'GH DÚO' y la segunda de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

En el vídeo que encabeza este artículo puedes ver cómo la amiga de Gerard Arias enseña entusiasmada el regalo que le han hecho sus 'maiquistas' y la explicación de los múltiples usos que le piensa dar. "¡Viva el maiquisimo!", comenta la murciana entusiasmada, que espera seguir contando durante su paso por 'Supervivientes 2026' con el apoyo de sus seguidores.