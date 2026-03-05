Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 15:15h.

Paola Olmedo se ha llevado fotos de sus tres hijos en la bata que ha elegido como objeto personal

Paola Olmedo se hizo conocida por su relación con José María Almoguera, el primogénito de Carmen Borrego y nieto de María Teresa Campos. Casi cinco años después de esa boda y con un mediático proceso de divorcio por medio, la empresaria se encuentra en Honduras para participar en 'Supervivientes 2026'.

La que fuera sobrina política de Terelu Campos está muy ilusionada por vivir esta aventura y se ha llevado a Honduras como objeto personal una gran bata azul que le va a servir para protegerse en las noches en las que la lluvia y el frío azoten a los Cayos Cochinos, pero también para tener muy presente a todas las personas que quiere.

En el vídeo que encabeza este artículo se ve al detalle cómo es esta bata y todo lo que lleva en ella: mensajes de sus amigos, las manos dibujadas de sus hijos y muchas fotos de los suyos. Hay fotos de sus tres hijos - Paola tiene dos hijos de relaciones previas a la de José María Almoguera, con el que solo tiene un hijo en común -, de su hermana, de su madre, de sus mejores amigos y de su perro.

"Para mí esto es lo más importante de todas mis cosas, cualquier cosa se me puede perder menos esto, con esto tengo que llegar a Madrid", ha comentado la manicurista.