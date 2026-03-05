Marta Egea 05 MAR 2026 - 21:25h.

De ‘La isla de las Tentaciones’ a los Cayos Cochinos: Claudia Chacón va a ‘Supervivientes 2026’ dispuesta a enfrentarse al reto más duro de la televisión

Claudia Chacón, concursante de ‘Supervivientes 2026’: “La convivencia, sabiendo como soy, va a ser complicada”

Compartir







Claudia Chacón (Palma de Mallorca, 2002) saltó a la fama tras su paso por ‘La isla de las Tentaciones’ junto a su entonces pareja, Gilbert. La mallorquina, durante su estancia en el reality, cayó en la tentación con Gerard, su tentador favorito. Por ello, protagonizó algunos de los momentos más comentados junto a su entonces pareja por su carácter, según ella, “un poco peculiar”. Con solo 24 años, la mallorquina ha pasado de estudiar derecho a hacerse un hueco en la pequeña pantalla, ahora en 'Supervivientes'.

La ex participante de ‘La Isla de las Tentaciones’ se define a sí misma como una persona “muy caprichosa, posesiva y celosa”, ahora está disfrutando de una nueva y feliz relación con Sergio, pero, en Honduras, se reencontrará con su tentador, Gerard Arias con el que compartirá aventura en Honduras.

¿Quién es Claudia Chacón?

Claudia Chacón tiene 24 años y nació en Palma de Mallorca, antes de que su vida cambiase en ‘La isla de las tentaciones’, la ex concursante estudiaba Derecho, pero cambió la toga por el bikini, dándose a conocer por su sonado paso por el famoso reality donde quiso poner a prueba su relación de un año y medio con Gilbert con quien tenía una perrita llamada Chloe.

La mallorquina fue la primera en caer en la tentación con Gerard, aunque no se arrepintió, si que se sintió mal y no pudo evitar las lágrimas al pensar en cómo iba a sentirse su pareja al verlo. Claudia ha demostrado que su carácter es de armas tomar protagonizando muchos de los momentos más polémicos de la isla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Quién es la pareja de Claudia Chacón?

Claudia desde hace poco tiempo mantiene una relación con Sergio Martínez, al que presentó hace poco en exclusiva en mtmad. El llamado “parche de Ibiza” es la persona que le está rondando tanto en su cabeza como en su corazón. Según ella, Sergio es su versión en chico.

Se conocieron hace 3 años, mientras él vivía en Mallorca, en la discoteca donde trabajaba Claudia. Ella reconoce que se quedó prendada de él cuando le sirvió su copa, pero sabía que era imposible que lo volviera a ver. Él sintió lo mismo por ella y la buscó al día siguiente en Instagram y comenzaron a seguirse, pero Claudia no estaba muy interesada en ese momento.

En agosto, tras su paso por la isla, la mallorquina fue de vacaciones con su mejor amiga Mireia a Ibiza, pero, a pesar de intentarlo, no coincidían. El último día de sus vacaciones, quedaron y Sergio la convenció para quedarse unos días más en la isla pitiusa. Tras ese momento, comenzaron a hablar aunque no había nada serio. Después de “jugar con otras personas” según Claudia, llevan unos tres meses saliendo en exclusiva. Incluso habían dado el paso de vivir juntos en casa de ella en Madrid.

Han pasado momentos duros durante la emisión de ‘La isla de las Tentaciones’, pero la ex participante reconoce que Sergio fue un gran apoyo sin juzgarla. A pesar de que ambos tienen un carácter fuerte, dicen que no suelen discutir nunca.

Ahora que la que fuera participante de ‘La isla de las Tentaciones’ va a partir a Honduras. Sergio y Claudia han contado a sus seguidores cómo piensan afrontar estos meses de distancia, llegando al pacto de contarse mutuamente todo lo que hagan estos meses, pero confiando el uno en el otro.

¿Cuáles son las anteriores relaciones de Claudia Chacón?

Gilbert, el que fuera pareja de Claudia, no ha dudado en criticar al nuevo novio de la mallorquina llamándole “el novio sumiso”, a lo que éste ha contestado: “Se le habrá quedado complejo de cuando estuvo con ella”.

Claudia conoció a Gilbert en su época de instituto, aunque fue años más tarde cuando la pareja decidió dar el paso y estar juntos. Durante el año y medio que estuvieron juntos, la mallorquina se sentía responsable de que su pareja no tuviera familia y que toda su vida fuera ella. Además, vivieron algún que otro desencuentro familiar. Claudia no se hablaba con la madre de Gilbert, y éste llevaba seis meses sin dirigirle la palabra tampoco, algo que cambió tras su paso por la isla.

El ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha arremetido contra el nuevo novio de su ex pareja. Sostiene que el entorno de Sergio le ha dicho que está con Claudia porque “quiere tele”. De su ex, mantiene que ha hecho todo el show durante su paso por Villa Playa con el objetivo de entrar a ‘Supervivientes’ y ganar fama.

Durante el paso de ambos por ‘La isla de las Tentaciones’ ambos fueron infieles. Claudia mantuvo una tormentosa relación con Gerard, pasando el amor al odio y viceversa en numerosos momentos del reality. Ahora coincidirá con el de Tomelloso en Honduras, con quien mantiene cuentas pendientes que podrían alterar la armonía del grupo desde el primer salto del helicóptero.

Claudia Chacón (Palma de Mallorca, 2002), tras su polémico paso por 'La isla de las tentaciones' se reencuentra en 'Supervivientes' con Gerard, el tentador que puso patas arriba su relación. La mallorquina se enfrenta al reto más duro de su vida y promete dejar huella en el reality más extremo.