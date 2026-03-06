La periodista analiza para esta web el arranque de la nueva edición del reality y se moja sobre algunos concursantes que, en su opinión, podrían convertirse en los grandes protagonistas de la isla

Elsa Anka, sobre la aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026': “La ausencia será muy dura”

Compartir







La nueva edición de 'Supervivientes' ya ha arrancado y el reality más extremo de la televisión vuelve a poner rumbo a Honduras con un casting que promete dar mucho que hablar. Entre quienes siguen muy de cerca la evolución del programa está Alexia Rivas, que ha valorado para esta web el arranque del concurso y a los nuevos supervivientes.

La periodista y colaboradora se muestra entusiasmada con la selección de concursantes de este año. “La veo maravillosa. El casting es la pera”, asegura sobre la edición actual del reality. Para Alexia, uno de los grandes aciertos del programa es haber reunido perfiles muy diferentes, algo que suele traducirse en tramas, conflictos y momentos inesperados en la isla.

“Los perfiles son súper variados, creo que van a dar mucho juego los que nos esperamos que sí… y también al revés”, explica, convencida de que algunos concursantes que a priori pasan más desapercibidos podrían terminar convirtiéndose en protagonistas de la edición.

Antes incluso de ver cómo evolucionan las primeras semanas de convivencia, Alexia Rivas ya tiene algunos nombres que le llaman especialmente la atención. Entre ellos menciona a Maica, a la que define como “una maravilla”, y también a Paola, de quien destaca su carácter. “Paola es divertidísima, o sea, Paola revelación”, comenta con entusiasmo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, señala a otros concursantes que, en su opinión, pueden dar mucho juego en la isla. Es el caso de Claudia Chacón, a quien menciona con humor: “Es mi desquiciada favorita”, dice entre risas, convencida de que su personalidad puede generar momentos muy comentados durante la convivencia.

Preguntada también por posibles romances, Alexia se atreve a lanzar una predicción. “Puede ser que allí, aburridos, Gerard y Claudia vuelvan a dar rienda suelta a su pasión”, apunta. Sin embargo, cree que no sería una historia con demasiado recorrido fuera del programa: “Creo que va a ser más pasión que amor”. Más allá del espectáculo televisivo, la colaboradora también advierte sobre la dureza real del formato, en el cual participó en 2021: “Van a flipar. Van a pasar muchísima hambre. Es mucho más duro de lo que parece”, afirma, recordando que la supervivencia en Honduras supone un reto físico y mental importante para cualquier concursante. Aun así, considera que la experiencia merece la pena.

Dale play a la entrevista para conocer sus palabras.

Laura, hermana de Alba Paul, explica cómo se ha preparado: "El momento helicóptero se lo ha imaginado mil veces"

La hermana de la concursante de 'Supervivientes 2026' ha explicado cómo se ha preparado la influencer física y mentalmente para asumir esta aventura extrema

Elsa Anka, sobre la aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026': “La ausencia será muy dura”

Elsa Anka analiza en exclusiva el inicio de la aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes' y confiesa qué cree que puede hacerse más duro en Honduras