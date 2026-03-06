Supervivientes 06 MAR 2026 - 18:25h.

Arantz Lakuntza sorprende al mostrar todo lo que lleva en su saco para 'Supervivientes 2026'

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya se encuentran en Honduras dispuestos a darlo todo en esta gran aventura que acaban de iniciar. Para ello, deben ir muy preparados y por eso han preparado concienzudamente su saco con lo que llevarse hasta los Cayos Cochinos. Entre todos ellos, llama la atención lo que Aratz Lakuntza lleva consigo... o, mejor dicho, lo que no lleva porque ¡el vasco solo ha decidido llevarse un calzoncillo!

Tienen tres meses de aventura por delante, pero solo pueden llevarse lo imprescindible para sobrevivir. Bajo esta premisa, Aratz muestra las prendas que ha decidido llevar consigo: calcetines cortos y largos, pantalones deportivos cortos y de licra, ideales para competir, varios bañadores, una camiseta de licra que no es nueva pero que ha decidido llevarla porque le ha dado suerte... Y, en todo esto, destaca lo que dice su único calzoncillo.

"Es un poco guarro lo que digo, pero bueno, es lo que hay", confiesa el deportista al desvelar que solo ha decidido llevarse esta ropa interior a la aventura. Eso sí, para contrastar, lleva un bañador ajustado que le podrá hacer las veces de bañador y de calzoncillo. Por otro lado, Aratz muestra también orgulloso algo que considera súper importante para esta aventura: su pantalón y su chaqueta impermeables, imprescindibles para cuando llueva.

El trucazo de Aratz Lakuntza para que no le piquen los mosquitos

Entre toda la ropa que muestra Aratz Lakuntza, hay algo que se ha dejado para el final. Se trata de una sudadera con capucha y con algo que no todas tienen: un cordón alrededor de la capucha. Pero ¿por qué es tan importante? Según el joven, se la pondrá por la noche y, al tirar de las cuerdas, la prenda se ajustará a su cabeza y ¡no le picarán los mosquitos porque no tendrán podrán acceder a su cara y cuello! ¡Menudo trucazo!

El objeto personal de Aratz Lakuntza

Por otro lado, Aratz Lakuntza ha mostrado el objeto personal que le acompañará durante esta aventura. Se trata de un cojín muy especial que le ha regalado su novia y en el que aparecen fotos de él con sus familiares y amigos.