Atleta y campeón del mundo: así es Aratz Lakuntza, que se pone a prueba en 'Supervivientes'

En plena forma física, Aratz Lakuntza está dispuesto a dejarse la piel en 'Supervivientes 2026'

Las pruebas físicas son uno de los puntos fuertes de 'Supervivientes', descubrir quién es capaz de darlo todo por su equipo y sobresalir en las pruebas individuales es uno de los mayores atractivos del reality, además de la convivencia, los conflictos y la supervivencia. No parece que esto vaya a ser un problema para Aratz Lakuntza (Zumaya, 1999), que no solo es atleta de élite, también ha demostrado ser más que capaz de afrontar las exigencias que tienen este tipo de actividades.

'Supervivientes' no es el primer programa de supervivencia en el que participa: en 2024 estuvo en 'El conquistador del fin del mundo'. "Hace poco participé en un reality de supervivencia en el que se me quedó una espina clavada, por lo que cojo esta nueva aventura con muchísima ilusión y, sobre todo, para demostrarme a mí mismo hasta dónde puedo llegar", explicaba él mismo en el vídeo de presentación con el que confirmaba su viaje a Honduras.

No pudo ganar esa competición, una de las metas que se había marcado, tuvo que abandonar el programa tras perder en una de las pruebas más duras y exigentes. Tampoco consiguió convertirse en el favorito del público (algo que también premian en el programa), aunque en este caso rozó el éxito con la punta de los dedos, porque quedó segundo.

Atleta y bicampeón del mundo, ¿quién es Aratz Lakuntza?

"Aupa equipo, soy Aratz Lakuntza, tengo 26 años, soy atleta de élite y soy el nuevo concursante de 'Supervivientes 2026". Con estas palabras, Aratz confirmaba que era uno de los participantes de esta edición y hacía las delicias de sus fans, que no dudaban en mostrarle su apoyo a través de sus redes sociales y dejaban claro que muchos ya tenían a su ganador para esta edición.

No es raro porque solo mirando un poco su cuenta de Instagram se puede ver que el aspecto físico del programa no va a ser un problema para él. El deporte es una parte esencial de su vida, así como la competición, por lo que no hay duda de que el vasco se dejará la piel. No obstante, Supervivientes no es solo un programa en el que se ponga a prueba la destreza física, por lo que el paso de Lakuntza por Honduras puede dejar muchas sorpresas.

Aunque vive en San Sebastián, Aratz nació en Zumaya, el 24 de febrero de 1999 (por lo que comienza esta aventura con 27 años recién cumplidos), y su palmarés habla por sí mismo de sus capacidades físicas. Es bicampeón mundial en carreras de obstáculos (OCR), en 2024 logró la medalla de oro en las distancias de 3 km y 15 km. Llegó a este deporte tras pasar muchos años practicando pelota vasca, deporte que abandonó en favor de este otro, que tantas alegrías le ha proporcionado.

Considera el OCR uno de los deportes más completos, algo que reafirma en sus redes sociales, donde comparte algunos de sus entrenamientos. "Corro un 10 km a 3:20 Km/h, hago 20 dominadas estrictas, he subido el Burj Khalifa por las escaleras y con un chaleco de 10 kilos, domino las cuerdas como un mono, levanto 100 kg en press de banca, hago entrenos en el monte de más de dos horas y más de 1000 metros de desnivel, termino una prueba de esfuerzo a 2:36/km, en las carreras hago cargas con troncos y también con piedras, rindo bien en todo tipo de entrenamientos y en competiciones, tengo buen equilibrio, meto horas de entrenamiento en bici y a veces me da por hacer locuras", finaliza contando con una imagen en la que se ve cómo salta desde una cascada.

Este deporte se ha convertido en su pasión en muy poco tiempo porque cuando ganó sus dos medallas de oro llevaba aproximadamente un año entrenando. Sin embargo, él tuvo claro que quería apostarlo todo al OCR y por eso contó con un entrenador y un nutricionista y se dedicó a ello por completo. Es muy consciente de la importancia de contar con un entrenador personal a la hora de alcanzar tus objetivos porque él también ejerce como tal de manera profesional.

Esto puede verse en su cuenta de Instagram donde, además de compartir entrenamientos y competiciones, también deja entrever un poco de su vida personal, los paseos junto a su perro, los momentos de ocio junto a sus amigos y su cuadrilla o las escapadas en buena compañía donde presume de todo lo que han podido visitar, pero también comer. Es bastante habitual verle entrenar ligero de ropa, lo que deja bastante claro que su forma física es excelente, pero tras pasar algunas semanas sin la suficiente comida y sin poder entrenar, seguramente su figura cambie notablemente.