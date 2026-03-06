Antía Troncoso 06 MAR 2026 - 02:25h.

¿Playa Victoria o Playa Derrota? Los concursantes se enfrentan al primer gran juego de la edición y quedan divididos en dos equipos

¡Comienza ‘Supervivientes 2026’! Los concursantes de esta edición arrancaban la aventura enfrentándose al mayor juego de la historia del programa: 'La batalla contra el océano'. Una prueba decisiva y de vital importancia porque de ella dependería el devenir de cada uno de los participantes. Y es que el resultado de este primer juego decidía los dos equipos y la playa en la que convivirían.

Muy emocionada, María Lamela explicaba a los concursantes la dinámica de este primer y apoteósico juego en el que, como ya es costumbre en el reality, no podía faltar ¡el barro! También, María les contaba a los concursantes las condiciones de las dos playas en las que vivirán: Playa Victoria y Playa Derrota.

Así ha sido el primer e histórico juego de 'Supervivientes 2026'

En esta primera gala de 'Supervivientes' los concursantes se enfrentaban a un juego histórico en el programa. Este consistía en un circuito muy complejo que pondría a los concursantes al límite. Este recorrido empezaba en una plataforma desde la que los concursantes debían saltar hasta llegar al gran puente colgante.

Tras cruzar este puente, tenían que lanzarse al mar y subir a unos balancines. Tras atravesarlos, se encontraban con un túnel de cuerdas que los llevaba al gran tobogán, el más alto en la historia del programa.

Un tobogán que les lanzaba directos a la primera y gran piscina de barro. Seguidamente, los concursantes tenían que enfrentarse a un durísimo recorrido de barro lleno de obstáculos: túneles, troncos y una malla. Finalmente, debían trepar una alta estructura para alcanzar una antorcha. Con esta en la mano, los concursantes encendían unas cápsulas de humo que les desvelaba el color del grupo al que pertenecían.

El incidente de Maica Benedicto durante el juego por culpa del barro

Gerard Arias, Álex Ghita y Jaime Astrain eran los encargados de inaugurar este primer juego de la edición. Con gran destreza y rapidez los concursantes finalizaban el circuito y conocían el color del equipo al que pertenecía. Jaime era el primero en lograrlo, seguido de Gerard y, finalmente, Álex. Tras esta primera ronda, llegaba el turno del resto de los supervivientes.

Era en el turno de Teresa Seco, Claudia Chacón y Maica Benedicto cundo vivíamos un gran momentazo. Y es que Maica terminaba la prueba algo accidentada: "¡Mis ojos! ¡Me muero! ¡Por favor, agua!", gritaba la concursante nada más finalizar la prueba. Unos gritos que llamaban la atención a Jorge Javier que inmediatamente le preguntaba qué le ocurría.

"Tengo los ojos llenos de barro. Es mi visión. Iba perfecta hasta que ha aparecido el barro", explicaba Maica Benedicto, que seguidamente se quejaba: "¿Por qué tenemos que poner barro en una isla desierta? Si aquí no hay barro, aquí hay arena y agua". Un momento muy cómico que provocaba las risas en Jorge Javier.

Los concursantes descubren la playa en la que convivirán

Después de que todos los concursantes hubiesen realizado la prueba, María Lamela hacía un recuento y aclaraba los dos equipos que se habían formado en función de los colores de las cápsulas de humo: rojo y azul.

En el equipo azul se encontraban: Jaime, Ingrid, Alba, Maica, Claudia, Gabriela, José Manuel, Marisa y Aratz. Mientras que el equipo rojo estaba formado por: Gerard, Álex, Alejandra, Teresa, Paola, Toni, Ivonne, Alvar y Alberto. ¡Estos serán los dos grupos con los que los concursantes comenzarán su aventura!

Ya en la palapa, los concursantes descubrían en qué Playa iban a convivir, algo que dependía del tiempo en el que hubiesen hecho la prueba. Y es que, el equipo que en conjunto hubiese sido más rápido, tendría el gran privilegio de quedarse con Playa Victoria, un espacio más luminoso con mayores facilidades para la pesca y con más recursos naturales, así como una mayor dotación que la de Playa Destierro.

Esta primera victoria se la llevaba el equipo rojo, que en total había acumulado 26:07 minutos, imponiéndose así al equipo azul, que había hecho la prueba en 30:54 minutos. ¡No te pierdas sus recciones al resultado!