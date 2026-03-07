Supervivientes 07 MAR 2026 - 10:05h.

Este domingo (22:00h) en Telecinco, en una gala conducida por Sandra Barneda que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Tras saltar del helicóptero, conocerán dónde tendrán que sobrevivir y se enfrentarán a una espectacular prueba para conseguir elementos que mejoren sus duras condiciones de vida.

Compartir







Tras el intenso arranque de la aventura anoche, que sorprendió con el anuncio de Almudena como nueva concursante, ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ acogerá en su estreno el salto desde el helicóptero y el descubrimiento de las difíciles condiciones de vida que va a tener que afrontar… en compañía de otros nuevos supervivientes, que se incorporarán al reality también tras sus respectivos saltos.

En la gala que Sandra Barneda conducirá el domingo 8 de marzo en Telecinco (22:00h) y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity, los recién llegados afrontarán su primer juego, titulado ‘La batalla contra el océano’, que les podría reportar elementos de gran ayuda para sobrellevar su supervivencia.

Estreno de ‘La batalla de titanes’ y ‘El Consejo de los dioses’

Además, arrancará ‘La batalla de titanes’, en la que los equipos de Playa Victoria y Playa Derrota se enfrentarán a dos espectaculares juegos clasificatorios cuyo ganador se alzará con una recompensa individual.

Por último, la gala, que ofrecerá imágenes de las primeras horas de supervivencia, acogerá el estreno de ‘El consejo de los dioses’, una gran asamblea en la que los concursantes analizarán su convivencia y posibles primeros roces para tratar de resolverlos… o no.