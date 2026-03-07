Supervivientes 07 MAR 2026 - 09:08h.

Maica Benedicto enseña qué lleva en el saco y desvela un trucazo para su guerra contra los mosquitos

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' desvelan sus trucos para los mosquitos y la lluvia al mostrar lo que llevan en sus sacos

Compartir







Maica Benedicto ya se encuentra en los Cayos Cochinos de Honduras dispuesta a darlo todo en 'Supervivientes 2026'. Su estreno en el reality estuvo marcado por el pánico que le produjo lanzarse desde el helicóptero hasta el agua del mar, pero fue algo que terminó superando: "Estoy colapsando", llegó a confesar antes de lanzarse. Antes de todo esto, grabó un vídeo exclusivo mostrando el interior de su saco, ¿qué se habrá llevado Maica a la isla?

El saco de Maica Benedicto y su truco contra los mosquitos

Maica Benedicto confiesa que esta es la maleta que más le ha costado hacer en toda su vida, pues debe llevarse a la isla solo lo imprescindible para sobrevivir: "No me manejo muy bien yo en el terreno deportivo, me manejo mejor en otro tipo de prendas". Pero ha sido lista, pues lleva ropa muy necesaria, impermeable y con forro polar (morado, eso sí, porque no lo tenían en rosa), pero también algunos bikinis "Monísimos para hacer las pruebas motivada y guapa".

Pero, sin duda alguna, con lo que Maica ha sorprendido la exparticipante de 'Gran Hermano' y ganadora de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha sido con la confesión que ha hecho a la hora de mostrar su ropa y es que... ha rociado repelente anti mosquitos en el interior de sus calcetines largos. Más adelante, revela que algunas prendas también llevan de este repelente. Aún así, dice que esto es algo que le preocupa bastante porque le teme a los bichos. Espera, que con eso, no se le acerquen.

El objeto personal de Maica Benedicto para 'Supervivientes 2026'

Como objeto personal, Maica Benedicto ha escogido algo muy especial que le han regalado sus fans para darle suerte en esta gran aventura que acaba de iniciar: "Es una toalla XXL para cuando me sienta triste y sola por las noches, me arrope. Para que, cuando me sienta mojada, me seque... Viva el 'maiquismo'!"