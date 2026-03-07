Supervivientes 07 MAR 2026 - 17:06h.

Gerard Arias enseña todo lo que lleva en su saco de 'Supervivientes 2026'

La aventura de 'Supervivientes 2026' ya ha comenzado y los participantes ya se encuentran dando lo mejor de ellos mismos en los Cayos Cochinos hondureños. Antes de iniciar este gran reto, todos ellos saltaron desde el helicóptero en una gran gala de estreno para bautizarse en la aventura de sus vidas, pero antes de esto grabaron un vídeo exclusivo en el que mostraron el interior de sus sacos. Ojo a lo que nos contó Gerard Arias sobre el material con el que están hechos sus calzoncillos.

El material de los calzoncillos de Gerard Arias

Gerard Arias va súper preparado a 'SV 2026' pues, al enseñar todo lo que lleva en su saco, vemos que hay cosas imprescindibles para la aventura: una camiseta de manga larga con protección solar factor 50, ropa de neopreno, una camiseta que piensa usar como mosquitera para que, por las noches, no le piquen los mosquitos... pero lo que más llama la atención de su saco son los calcetines y calzoncillos que lleva a la isla.

"Son de lana merino, se secan rápido y, encima, no huelen. Así los compañeros no se quejarán mucho", desvela, orgulloso. Por otro lado, Gerard muestra distintos bañadores que le acompañarán durante su paso por 'Supervivientes 2026'. Hay de todo, uno más picantón (porque tiene dibujos de guindillas) y uno azul 'tipo Kent' que a Maica le gustó mucho. Para rematar, el extentador de 'La isla de las tentaciones' luce una chaqueta 3 en 1, que hace las veces de chubasquero y también de polar.

El objeto personal de Gerard Arias para 'Supervivientes 2026'

Además, en otro vídeo inédito, Gerard ha mostrado el objeto personal que ha decidido llevarse a la isla. Se trata de algo práctico, pero a la vez muy emocional: es un cojín con una foto que le recuerda a su época de bombero junto al resto de su familia, los cuales también se dedican a esta profesión: ''Me va a dar mucha fuerza cuando esté allí sin ánimos''.