Marta Egea 08 MAR 2026 - 20:05h.

Actriz de ‘La que se avecina’, cineasta, cómica y activista queer. Alex de la Croix llega a ‘Supervivientes’ dispuesta a mostrar su lado más auténtico

Alex de la Croix, concursante de 'Supervivientes 2026': "Me quiero poner a prueba al máximo''

Compartir







Hablar de Alex de la Croix (Cádiz, 1993) es hacerlo de una de las voces más libres y magnéticas del panorama cultural español. Actriz en “La que se avecina”, activista en pro de la comunidad trans, cineasta, cómica, gestora cultural, docente, modelo y colaboradora televisiva, Alex ha conseguido labrarse una carrera de lo más polifacética, añadiendo un hito más en la lista: 'Supervivientes'. La actriz nacida en 1993, tiene una presencia física poderosa, con su 1,80 y una estética que desafía etiquetas dará mucho que hablar en el reality.

¿Quién es Álex de la Croix?

Alejandra de la Cruz, el verdadero nombre de Alex de la Croix, nació el 4 de julio de 1993 en Puerto Real, Cádiz, en una familia humilde, marcada, según Alex, por la presencia exclusiva de mujeres.

La actriz cuenta que su nombre artístico surgió en la ‘época Tuenti’, donde la actriz no quería usar su nombre real y lo tradujo al francés porque le sonaba más “chic”. A los dieciocho años, decidió dejar su tierra natal para mudarse a Sevilla y comenzar a estudiar Comunicación Audiovisual.

De la Croix se identifica como artista queer y trans, con una personalidad desinhibida y un humor contagioso; de hecho, ella misma se define como “una cómica absurda cuyo único propósito en la vida es reírse y hacer reír”. Para ella es mucho más positivo adoptar un enfoque cómico a la hora de contar las cosas que redundar en palabras sin contar nada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿De qué trabajaba Alex de la Croix antes de ‘Supervivientes’?

Alex decidió volver a mudarse, y se trasladó a Madrid para formarse de manera independiente. Al llegar a la capital dio sus primeros pasos en el mundillo de la mano de Chus Gutiérrez y también se estrenó con piezas de videoarte experimental y cortometrajes por los que empezó a ser reconocida. La gaditana cofundó un espacio para la creación de arte en vivo, La Juan Gallery, dio clases de Dirección de Arte y Narrativa Visual y trabajó como modelo para varias marcas.

Fue a partir de 2021, cuando empezó a ganar más repercusión pública. Su cortometraje 'Privilegiada' fue seleccionado en varios festivales, tanto nacionales como internacionales, apareció en 'Rainbow', una película de Paco León donde se reinterpreta el Mago de Oz y en 2022 se unió a la decimotercera temporada de 'La que se avecina', donde da vida a Karma, una “instagrammer omnisexual” durante varios capítulos.

En el año 2023, llegó a estar nominada como Mejor Actriz Revelación en los Premios Carmen del Cine Andaluz por su participación en 'Te estoy amando locamente'.

Alex de la Croix ha seguido trabajando en diferentes proyectos de ficción, tanto como actriz como directora. Pero ha ido más allá: debutó en el mundo televisivo en la última edición de ‘Pekín Express’, donde participó con su mejor amigo, Guillermo Camas. También la hemos podido ver en ‘25 Palabras’ y ‘Mental Masters’.

El pasado abril de 2025, coincidiendo con el Domingo de Ramos, Alex estrenó su segundo cortometraje ‘Domingo de Gramos’, escrito y dirigido por ella, en el que cuenta con la colaboración de Samantha Hudson y Miren Ibarguren.

El lado más activista de Álex de la Croix

Según Alex, el activismo se ejerce desde que te levantas hasta que te acuestas. Para ella el activismo es salir a la calle siendo quien eres, aun sabiendo que la sociedad va a pensar cosas negativas de ti. Como persona queer, sabe lo que significa no tener voz ni voto en la elección de tu vida; por eso, en su opinión, lo ideal sería que la sociedad criase sin ataduras de género para que el mundo pudiera crecer sin imposiciones, siendo libre. Para ella, “existir sin géneros” es todavía un sueño complicado de cumplir en este momento.

La artista reconoce que se ha sentido fuera de lugar en muchas ocasiones: “La gente te mira demasiado, más de lo normal por ser diversa”. Reconoce que aunque no sufrió bullying de manera directa, sí que recibía miradas, juicios y continuamente sentía que no encajaba. Su identidad no fue una cosa de la noche a la mañana, fue pasando por diferentes etapas: por dentro siempre se ha sentido igual, pero por fuera ha ido encontrando el camino donde se sentía más cómoda. Fue en 2019 cuando decidió poner nombre a lo que sentía: “Soy una persona no binaria que no está de acuerdo con mi género”.

Se ha mostrado muy crítica con el sistema educativo en materia de diversidad, ya que para ella no sirve que haya un día al año una charla, debe ser un trabajo diario. Al igual que, sobre el supuesto adoctrinamiento a los niños, sostiene que no hay mayor adoctrinamiento que no enseñar a los niños la diversidad y hacerles creer que el camino es ser heteros y tener hijos: “Puede que tu hijo sea queer y le estés quitando información”. La actriz, desde su experiencia personal, lanza un consejo: que se haga siempre lo que se quiera porque siempre va a haber críticas.