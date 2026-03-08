Marta Egea 08 MAR 2026 - 21:05h.

Tras su mediática ruptura con Darío Linero y su nueva relación con Borja Silva, Almudena pone rumbo a Honduras para enfrentarse a un nuevo reto: ‘Supervivientes’

Almudena Porras anuncia sus planes de ampliar la familia con Borja Silva: "Lo tenemos hablado"

Uno de los nombres más conocidos del momento es Almudena Porras (Cártama, 1999). Durante su paso por ‘La isla de las Tentaciones’, la malagueña ha conectado con el público gracias a su historia de desamor con Darío Linero. Se volvió a enamorar en el concurso, dándose una segunda oportunidad con Borja Silva. La andaluza ha estado vinculada desde bien pequeña al mundo ecuestre, lo que le ha enseñado a ser constante y responsable. Almudena, antes de dicho reality le cambiara su vida, había estado nueve años trabajando en una oficina y también fue modelo llegando a ser Miss RNB Soria 2025, y después de su paso en Villa Playa, vuelve a emprender una nueva aventura, esta vez en los Cayos Cochinos, uniéndose a ‘Supervivientes 2026’.

¿Quién es Almudena Porras?

Almudena Porras tiene 26 años, nació en Cártama (Málaga) y con su 1,66 de altura, la andaluza también ha sido modelo. El año pasado se presentó al certamen de Miss RNB España, como Miss RNB Soria 2025 a pesar de ser malagueña.

La miss estudió un Grado Medio en Comercio y Marketing, y antes de ‘La isla de las Tentaciones’, trabajaba como administrativa. A Almudena lo que más le apasiona es la hípica, el patinaje, viajar y la moda. Ahora se ha convertido en creadora de contenido con más de medio millón de seguidores en Instagram.

¿Quién es la pareja de Almudena Porras?

Para hablar de la historia amorosa de Almudena, no podemos olvidar a Darío Linero, con quien se fue a República Dominicana para poner su amor a prueba y poder superar la dependencia emocional y los celos. Al entrar al programa eran la imagen de la perfección en una pareja: once años de relación, juntos desde adolescentes y un sueño compartido de crear una familia.

Ambos estaban convencidos de que su historia podría con cualquier tentación. Pero no fue así. Desde las primeras hogueras, podíamos ver cómo sufría Almudena cuando veía a Darío cerca de sucumbir a la tentación, y la cosa fue a más cuando el malagueño finalmente cayó, aunque un cojín lo ocultase. Esto dio lugar al cara a cara más intenso de toda la edición: solo los separaba un espejo, con mímica debían decirse todo lo que sintieran, pero los gestos no fueron suficientes.

Se podía ver como los rostros de ambos se transformaban. Almudena, con una mezcla de rabia y tristeza, por perder una relación de 11 años, no se le ocurrió otra cosa que coger un coco que estaba cerca y lanzarlo con fuerza a Darío. La mala suerte hizo que el coco rebotara en el espejo dando de lleno a Sandra Barneda.

Esto supuso un antes y un después en su relación con Darío. Almudena, quien antes de este incidente estaba conociendo a los solteros de la villa pero sin llegar a cruzar ningún límite, se dejó llevar, y lo hizo con Borja Silva.

Fue entonces cuando la nueva pareja empezó su camino, durante 6 meses, fue una relación “secreta”, el mismo Borja comentó en ‘¡De viernes!’ que lo único que quiere es dar un paseo con ella o tomar un café. “Llevamos seis meses escondidos. Hemos luchado, hemos sufrido y hemos tenido conversaciones super incómodas para poder estar hoy aquí”, declaraba el tentador en el programa. Aunque, reconocía que iba a valer la pena.

Ambos ya no se esconden, y viven su amor abiertamente. La pareja tiene fijado un post en sus respectivos perfiles de instagram donde se puede ver una recopilación de momentos de estos seis meses que debían mantener su relación oculta. Incluso se puede ver una carta de amor donde Borja le declara su amor a Almudena.

El paso por ‘La isla de las Tentaciones’ de la andaluza fue muy intenso, dejándonos momentos desgarradores en los que el público conectó con su historia y su sufrimiento. Ella solo quería que la quisieran bien y no suplicar amor, algo que está consiguiendo con la bonita relación que estaba empezando con el onubense.

Lo que la equitación le enseñó a Almudena Porras

En su canal de mtmad, Almudena cuenta que monta a caballo desde bien pequeña. Un hobby que le ha enseñado que le ha enseñado constancia y disciplina. Cuenta que la equitación no es solo montarte en el caballo, también hay que cuidarle; se debe ir todos los días sin falta a echarle de comer: “Un caballo no entiende de vacaciones, de festivos, de domingos”. La andaluza dice que es la persona que es gracias a ese hobby tan bonito. Almudena nunca ha competido ni competirá, ella prefiere montar a caballo a su aire, para despejarse.

De pequeña tuvo dos yeguas: Daifa y Niña. Con esta última pasó varios años, y al recordar su muerte, la ex participante de ‘La isla de las Tentaciones’ no puede evitar emocionarse, ya que fue ella quien la encontró. Después de Niña, la malagueña decidió no tener ninguna yegua ni ningún caballo más, aunque no descarta, cuando tenga hijos transmitirles la pasión y el cariño que le tiene a estos animales.

Almudena Porras (Cártama, 1999), después de su paso por 'La isla de las tentaciones', se enfrentará ahora a una nueva aventura en su vida, otro reality, pero en esta ocasión tendrá que enfrentarse a nuevos retos y dar lo mejor de sí misma en Honduras en ‘Supervivientes 2026’.