Borja González y Koldo Royo, de 'Supervivientes 2025', opinan sobre el robo de Álex Ghita

Ana Carrillo 09 MAR 2026 - 18:17h.

Borja González y Koldo Royo, ganador y exconcursante de Supervivientes, han dado su opinión sobre el robo de una lata por parte de Álex Ghita

Alejandra Rubio frena a Pepe del Real y sale en defensa de Álex Ghita: "A mí no me ha tirado la caña"

Compartir







Álex Ghita ha protagonizado el primer robo de 'Supervivientes 2026' al quedarse con una lata que pertenecía a su grupo y no confesarlo hasta que todos se mostraron muy mosqueados porque les faltaba tan codiciado alimento. Su robo ha dividido a los colaboradores, pero no a los concursantes, que han condenado su acto.

Algunos colaboradores consideran que es "un villano necesario" y otros que no está siendo empático con sus compañeros, por lo que piensan que debería ser el menos apoyado por la audiencia en la primera expulsión de la edición porque ahora está nominado junto a José Manuel Soto, Marisa Jara y Toni Elías.

Quienes también han opinado sobre este robo han sido dos exconcursantes de la edición anterior: Borja González, el ganador, y Koldo Royo, que estuvo 56 días en Honduras y se convirtió en el quinto expulsado. "Ya son ganas de ir a Honduras para robar a los dos días y volverte a España a la semana", ha comentado en Instagram el novio de Ana López, mientras que el chef se ha mostrado más tajante y ha pedido la expulsión de Álex: "Cuando uno roba y en encima no lleva ni un par de días por hambre, a la calle, se puede ser de todo pero ladrón no".